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    Зиньковский назвал качество, необходимое «Спартаку»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский считает, что команде необходима стабильность.

    «Спартаку» нужна стабильность, чтобы спокойнее заканчивать матчи. В определенных матчах это можно делать в первом тайме: например, как с «Оренбургом», чтобы во втором тайме спокойно доигрывать. Или как в матче с «Балтикой»: вышел Миша Игнатов, создал момент и вроде бы все спокойно.

    Даже если и пропустили в матче с «Балтикой», то уже на 90+ минуте… Я чувствовал и понимал, что победим», – сказал Зиньковский.

    • «Спартак» выиграл три матча на старте сезона.
    • Это единственная команда, достигнувшая такого результата.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.08.2023 11:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +102262

      zigbert 2 августа, 16:00

      Стабильность придет когда появится уверенность в своих силах. Ее то и не хватает в некоторых матчах.

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      Рейтинг: +1068

      партизан84 2 августа, 13:13

      наша стабильность в отсутствии стабильности

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      Рейтинг: +1393

      SLADE2019 2 августа, 11:53

      С таким настроем - спокойно доигрывать, во-первых это само по себе неверно, а во-вторых, не с нашей защитой так думать, никогда не получится. Для любой команды РПЛ защита Спартака далеко не крепость.

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