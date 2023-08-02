Зиньковский назвал качество, необходимое «Спартаку»

Стабильность придет когда появится уверенность в своих силах. Ее то и не хватает в некоторых матчах.
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский считает, что команде необходима стабильность.
«Спартаку» нужна стабильность, чтобы спокойнее заканчивать матчи. В определенных матчах это можно делать в первом тайме: например, как с «Оренбургом», чтобы во втором тайме спокойно доигрывать. Или как в матче с «Балтикой»: вышел Миша Игнатов, создал момент и вроде бы все спокойно.
Даже если и пропустили в матче с «Балтикой», то уже на 90+ минуте… Я чувствовал и понимал, что победим», – сказал Зиньковский.
- «Спартак» выиграл три матча на старте сезона.
- Это единственная команда, достигнувшая такого результата.