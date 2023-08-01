«Факел» впервые после выхода в РПЛ обратился в ЭСК РФС

Плохой звоночек. Значит, на поле уже не играется - пытаются в кабинетах.
В «Факеле» остались недовольны судейством в игре 2-го тура РПЛ против «Локомотива».
Воронежский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку двум эпизодам:
- 13-я минута – первый гол «Локо»;
- 38-я минута – неназначенный пенальти в пользу «Факела».
«Факел» обратился в ЭСК РФС впервые после выхода в высший дивизион. В прошлом сезоне клуб не жаловался на судей.
Команда Вадима Евсеева разгромно проиграла «Локомотиву» со счетом 1:4.