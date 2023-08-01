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    «Факел» впервые после выхода в РПЛ обратился в ЭСК РФС

    В «Факеле» остались недовольны судейством в игре 2-го тура РПЛ против «Локомотива».

    Воронежский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку двум эпизодам:

    • 13-я минута – первый гол «Локо»;
    • 38-я минута – неназначенный пенальти в пользу «Факела».

    «Факел» обратился в ЭСК РФС впервые после выхода в высший дивизион. В прошлом сезоне клуб не жаловался на судей.

    Команда Вадима Евсеева разгромно проиграла «Локомотиву» со счетом 1:4.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    01.08.2023 16:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +540

      Vratarь 1 августа, 23:19

      Плохой звоночек. Значит, на поле уже не играется - пытаются в кабинетах.

      0
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      Рейтинг: +1133

      ZAITZEFF2011 1 августа, 19:52

      денег нет в области. Что еще хотели в Факеле с самым низким бюджетом? Конечно будут топтать!!! Москва и Питер в приоритете.

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      Рейтинг: +68613

      portero 1 августа, 18:49

      Скажут все эпизоды на усмотрение судьи....
      Как тягаться с московскими клубами и Зенитом???? Никак....

      1
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