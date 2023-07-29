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  • Мостовой: «Будет позор, если «Спартак» не попадет в топ-3 РПЛ»

Мостовой: «Будет позор, если «Спартак» не попадет в топ-3 РПЛ»

29 июля 2023, 18:28
3

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой видит команду в топ-3 РПЛ по итогам сезона.

«У «Спартака» и в прошлом сезоне был такой состав, с которым место ниже третьего – фиаско. Но сейчас клуб сделал усиления, потратил много денег на трансферы. Поэтому, если с нынешним составом «Спартак» не попадет в тройку РПЛ, – это будет позор. Они обязаны там быть.

Посмотрим, как будет играть «Зенит» без Малкома и Вендела, если он уйдет. Возможно, у «Спартака» появится реальный шанс побороться за чемпионство в этом сезоне», – сказал Мостовой.

  • У «Спартака» в сезоне только победы.
  • Во 2-м туре команда примет «Балтику» Сергея Игнашевича.
  • Команда не брала чемпионство с 2017 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (3)
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NewLife
1690645947
Это он сам пишет, или за него пишет хейтер Спартака поганый РБ Спорт ? Если сам, то мне жаль ту команду, которая ему достанется, если он когда-нибудь станет тренером.
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raritet
1690647501
Наверное , и сам Зенит уже устал быть в майке лидера. Нужно все-таки чуть-чуть разнообразия. А Вендел, на мой взгляд, важнее Малкома. Если его еще не будет , то сложности начнутся однозначно. Здесь важна константа. На этом выигрывал состав Дика Голландца, хотя в составе были практически все россияне...
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