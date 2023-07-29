Мостовой: «Будет позор, если «Спартак» не попадет в топ-3 РПЛ»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой видит команду в топ-3 РПЛ по итогам сезона.

«У «Спартака» и в прошлом сезоне был такой состав, с которым место ниже третьего – фиаско. Но сейчас клуб сделал усиления, потратил много денег на трансферы. Поэтому, если с нынешним составом «Спартак» не попадет в тройку РПЛ, – это будет позор. Они обязаны там быть.

Посмотрим, как будет играть «Зенит» без Малкома и Вендела, если он уйдет. Возможно, у «Спартака» появится реальный шанс побороться за чемпионство в этом сезоне», – сказал Мостовой.