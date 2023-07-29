«Реал» не будет покупать Мбаппе этим летом

Уже блевать тянет от этого мбапе. Можно не постить про него новости. Один болт, завтра напишете, что он переходит в Реал.
«Реал» с недоумением следит за слухами о возможном трансфере Килиана Мбаппе.
Мадридский клуб не ведет и не собирается вести переговоры о покупке форварда «ПСЖ» этим летом.
В «Реале» придерживаются первоначального плана – подписать француза бесплатно через год, когда он станет свободным агентом.
- «ПСЖ» требует за Мбаппе 250 миллионов евро.
- Нападающий не хочет продлевать контракт, истекающий 30 июня 2024 года.
- В связи с этим парижане отстранили его и не взяли в турне по Японии.