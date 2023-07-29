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    «Реал» не будет покупать Мбаппе этим летом

    «Реал» с недоумением следит за слухами о возможном трансфере Килиана Мбаппе.

    Мадридский клуб не ведет и не собирается вести переговоры о покупке форварда «ПСЖ» этим летом.

    В «Реале» придерживаются первоначального плана – подписать француза бесплатно через год, когда он станет свободным агентом.

    • «ПСЖ» требует за Мбаппе 250 миллионов евро.
    • Нападающий не хочет продлевать контракт, истекающий 30 июня 2024 года.
    • В связи с этим парижане отстранили его и не взяли в турне по Японии.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1820

      GermanVo 1 час назад

      Уже блевать тянет от этого мбапе. Можно не постить про него новости. Один болт, завтра напишете, что он переходит в Реал.

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