«Реал» не будет покупать Мбаппе этим летом

«Реал» с недоумением следит за слухами о возможном трансфере Килиана Мбаппе.

Мадридский клуб не ведет и не собирается вести переговоры о покупке форварда «ПСЖ» этим летом.

В «Реале» придерживаются первоначального плана – подписать француза бесплатно через год, когда он станет свободным агентом.