«Сан-Паулу» требует у «Зенита» 40 миллионов за 22-летнего игрока

Переговоры «Зенита» и «Сан-Паулу» по трансферу полузащитника Родриго Нестора зашли в тупик.

По информации Goal, бразильский клуб потребовал заплатить за Нестора отступные, которые составляют 40-50 миллионов евро.

Кроме того, руководство «Сан-Паулу» пообещало тренерам не расставаться с игроками этим летом.