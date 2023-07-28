«Сан-Паулу» требует у «Зенита» 40 миллионов за 22-летнего игрока

В Бразилии за стоко не покупают, только из Европы!
Переговоры «Зенита» и «Сан-Паулу» по трансферу полузащитника Родриго Нестора зашли в тупик.
По информации Goal, бразильский клуб потребовал заплатить за Нестора отступные, которые составляют 40-50 миллионов евро.
Кроме того, руководство «Сан-Паулу» пообещало тренерам не расставаться с игроками этим летом.
- 22-летний Нестор – воспитанник «Сан-Паулу».
- За основную команду он провел 162 матча, забил 10 голов и сделал 22 ассиста.
- Рыночная стоимость бразильца – 7 миллионов евро.