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    • «Сан-Паулу» требует у «Зенита» 40 миллионов за 22-летнего игрока

    «Сан-Паулу» требует у «Зенита» 40 миллионов за 22-летнего игрока

    Переговоры «Зенита» и «Сан-Паулу» по трансферу полузащитника Родриго Нестора зашли в тупик.

    По информации Goal, бразильский клуб потребовал заплатить за Нестора отступные, которые составляют 40-50 миллионов евро.

    Кроме того, руководство «Сан-Паулу» пообещало тренерам не расставаться с игроками этим летом.

    • 22-летний Нестор – воспитанник «Сан-Паулу».
    • За основную команду он провел 162 матча, забил 10 голов и сделал 22 ассиста.
    • Рыночная стоимость бразильца – 7 миллионов евро.

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 10:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18731

      paracetamol 31 минуту назад

      В Бразилии за стоко не покупают, только из Европы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3389

      ПалкоВводецъ (returned) 49 минут назад

      Не стоит овчинка выделки. Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +30359

      JTherry 50 минут назад

      всё по-пацански, Вендела газпрём продаёт за 18 лимонов с сохранением части прав на него, и Малкома - за 60, а бразилы хотят раскрутить Алёшу на всю катушку за Нестора (не Махно)...

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      Рейтинг: +5521

      fakeid 52 минуты назад

      пронюхали, что у нас 60. да идите вы нахер со своим неведомым нестеренко.

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