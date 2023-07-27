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    • Орлов назвал компонент, по которому с «Зенитом» никто не может сравниться в России

    Орлов назвал компонент, по которому с «Зенитом» никто не может сравниться в России

    Журналист Геннадий Орлов оценил трансферную политику «Зенита».

    «Эракович очень нужен «Зениту». Чистяков и Алип, мягко говоря, не очень надежные. Этот трансфер очень полезный. «Зенит» застолбил его еще год назад.

    Клуб правильно ведет себя на рынке. У «Зенита» уже сейчас есть право выкупа талантливого бразильского нападающего, которому всего 17 лет. Это называется спортивная политика клуба. Семак определяет эту линию.

    Почти все трансферы попадают в цель. По работе на трансферном рынке с «Зенитом» в России никто не может сравниться», – сказал Орлов.

    • «Зенит» 5 раз подряд стал чемпионом России.
    • Клуб продал Малкома в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:38
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6104

      ySS 6 минут назад

      Если коротко, компонента два - сумашедшее (по российским меркам) баблище и экскюзивный админресурс.

      0
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      Рейтинг: +6104

      ySS 14 минут назад

      Ещё ни один существующий ныне клуб не заплатил за игрока больше, чем Милер за Тимощука в начале века.
      Только Милер может платить одному игроку больше бюджета половины клубов с которыми соревнуется.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15267

      R_a_i_n 30 минут назад

      По админке никто не сможет справиться, по А Д М И Н К Е...

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      Рейтинг: -87

      diamondfan 33 минуты назад

      Ну как и следовало ожидать, начало хорошее! Зенит чемпион!

      0
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      Рейтинг: +34034

      oyabun 40 минут назад

      Спору нет, что большинство трансферов удачные. Но количество денег напрямую влияет на качество выбора. Условный Факел никогда не сможет купить футболиста типа Малкома, какие бы талантливые скауты у него не были. Казна не позволит'с.

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      Рейтинг: +33877

      zra78 48 минут назад

      Все мы знаем этот компонент))) судейский корпус называется

      3
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