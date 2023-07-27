Орлов назвал компонент, по которому с «Зенитом» никто не может сравниться в России

Журналист Геннадий Орлов оценил трансферную политику «Зенита».

«Эракович очень нужен «Зениту». Чистяков и Алип, мягко говоря, не очень надежные. Этот трансфер очень полезный. «Зенит» застолбил его еще год назад.

Клуб правильно ведет себя на рынке. У «Зенита» уже сейчас есть право выкупа талантливого бразильского нападающего, которому всего 17 лет. Это называется спортивная политика клуба. Семак определяет эту линию.

Почти все трансферы попадают в цель. По работе на трансферном рынке с «Зенитом» в России никто не может сравниться», – сказал Орлов.