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  • Орлов назвал компонент, по которому с «Зенитом» никто не может сравниться в России

Орлов назвал компонент, по которому с «Зенитом» никто не может сравниться в России

27 июля 2023, 17:38
10

Журналист Геннадий Орлов оценил трансферную политику «Зенита».

«Эракович очень нужен «Зениту». Чистяков и Алип, мягко говоря, не очень надежные. Этот трансфер очень полезный. «Зенит» застолбил его еще год назад.

Клуб правильно ведет себя на рынке. У «Зенита» уже сейчас есть право выкупа талантливого бразильского нападающего, которому всего 17 лет. Это называется спортивная политика клуба. Семак определяет эту линию.

Почти все трансферы попадают в цель. По работе на трансферном рынке с «Зенитом» в России никто не может сравниться», – сказал Орлов.

  • «Зенит» 5 раз подряд стал чемпионом России.
  • Клуб продал Малкома в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (10)
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zra78
1690469080
Все мы знаем этот компонент))) судейский корпус называется
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oyabun
1690469580
Спору нет, что большинство трансферов удачные. Но количество денег напрямую влияет на качество выбора. Условный Факел никогда не сможет купить футболиста типа Малкома, какие бы талантливые скауты у него не были. Казна не позволит'с.
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diamondfan
1690470009
Ну как и следовало ожидать, начало хорошее! Зенит чемпион!
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R_a_i_n
1690470158
По админке никто не сможет справиться, по А Д М И Н К Е...
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ySS
1690471166
Ещё ни один существующий ныне клуб не заплатил за игрока больше, чем Милер за Тимощука в начале века. Только Милер может платить одному игроку больше бюджета половины клубов с которыми соревнуется.
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ySS
1690471590
Если коротко, компонента два - сумашедшее (по российским меркам) баблище и экскюзивный админресурс.
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шахта Заполярная
1690474514
С народным, бездонным халявным кошельком, на трансферном рынке можно себя вести уверено, не свои же тратишь, народные. Посмотрел бы я как эффективно покупал бы зенит с бюджетом Химок, Факела ....
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