Если коротко, компонента два - сумашедшее (по российским меркам) баблище и экскюзивный админресурс.
Журналист Геннадий Орлов оценил трансферную политику «Зенита».
«Эракович очень нужен «Зениту». Чистяков и Алип, мягко говоря, не очень надежные. Этот трансфер очень полезный. «Зенит» застолбил его еще год назад.
Клуб правильно ведет себя на рынке. У «Зенита» уже сейчас есть право выкупа талантливого бразильского нападающего, которому всего 17 лет. Это называется спортивная политика клуба. Семак определяет эту линию.
Почти все трансферы попадают в цель. По работе на трансферном рынке с «Зенитом» в России никто не может сравниться», – сказал Орлов.
- «Зенит» 5 раз подряд стал чемпионом России.
- Клуб продал Малкома в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.
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