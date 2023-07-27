Украинцев пригласят в Россию на «Игры дружбы»: «Обеспечим безопасность и равные соревновательные права»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что спортсмены из Украины будут приглашены на Всемирные игры дружбы.

«Конечно, пригласим и обеспечим безопасность их пребывания на территории России, а также равные соревновательные права участия в «Играх дружбы», – сказал Матыцин.