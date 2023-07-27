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    • Украинцев пригласят в Россию на «Игры дружбы»: «Обеспечим безопасность и равные соревновательные права»

    Украинцев пригласят в Россию на «Игры дружбы»: «Обеспечим безопасность и равные соревновательные права»

    Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что спортсмены из Украины будут приглашены на Всемирные игры дружбы.

    «Конечно, пригласим и обеспечим безопасность их пребывания на территории России, а также равные соревновательные права участия в «Играх дружбы», – сказал Матыцин.

    • Первые в истории «Игры дружбы» пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года.
    • Соревнования примут Москва и Екатеринбург.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +12353

      BRO_football 12 минут назад

      Игры дружбы Украины в России? И это после всего того, что сейчас происходит? Это либо шутка, либо Олег Матицын дурак, если утверждает такое серьёзно.

      0
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      Рейтинг: +15267

      R_a_i_n 29 минут назад

      Вот это правильно. Правда они все ровно не приедут!

      0
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      Рейтинг: +6432

      subbotaspartak 1 час назад

      Белоруссия, а ещё кто?

      0
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      Рейтинг: +2007

      Romio-xxx 1 час назад

      По шашкам что ли?

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