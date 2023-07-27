Украинцев пригласят в Россию на «Игры дружбы»: «Обеспечим безопасность и равные соревновательные права»

Игры дружбы Украины в России? И это после всего того, что сейчас происходит? Это либо шутка, либо Олег Матицын дурак, если утверждает такое серьёзно.
Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что спортсмены из Украины будут приглашены на Всемирные игры дружбы.
«Конечно, пригласим и обеспечим безопасность их пребывания на территории России, а также равные соревновательные права участия в «Играх дружбы», – сказал Матыцин.
- Первые в истории «Игры дружбы» пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года.
- Соревнования примут Москва и Екатеринбург.
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