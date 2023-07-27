В «ПСЖ» испортилась атмосфера из-за ситуации с Мбаппе

Гнать его поганой метлой. Или пусть год сидит на лавке. Но у него крутая крыша в лице Макрона, и даже шейхи с ним ни чего не могут поделать. Помните, был такой же Балателли, или Дембеле из Барсы, один в один.
Внутри «ПСЖ» появились проблемы на фоне противостояния Килиана Мбаппе с руководством клуба.
Футболисты хотят поддержать Мбаппе, но не могут этого сделать публично.
Маркиньос уже сделал заявление в поддержку 24-летнего француза, в связи с чем столкнулся с недовольством боссов клуба.
Эта ситуация не дает игрокам расслабиться – в раздевалке из-за этого испортилась атмосфера.