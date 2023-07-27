В «ПСЖ» испортилась атмосфера из-за ситуации с Мбаппе

Внутри «ПСЖ» появились проблемы на фоне противостояния Килиана Мбаппе с руководством клуба.

Футболисты хотят поддержать Мбаппе, но не могут этого сделать публично.

Маркиньос уже сделал заявление в поддержку 24-летнего француза, в связи с чем столкнулся с недовольством боссов клуба.

Эта ситуация не дает игрокам расслабиться – в раздевалке из-за этого испортилась атмосфера.