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    В «ПСЖ» испортилась атмосфера из-за ситуации с Мбаппе

    Внутри «ПСЖ» появились проблемы на фоне противостояния Килиана Мбаппе с руководством клуба.

    Футболисты хотят поддержать Мбаппе, но не могут этого сделать публично.

    Маркиньос уже сделал заявление в поддержку 24-летнего француза, в связи с чем столкнулся с недовольством боссов клуба.

    Эта ситуация не дает игрокам расслабиться – в раздевалке из-за этого испортилась атмосфера.

    • «ПСЖ» не взял Мбаппе в турне по Японии.
    • Форварда отстранили за отказ продлевать контракт, истекающий в 2024 году.
    • Французу предложили 700 млн евро за сезон в Саудовской Аравии, но он отказал.
    • Он хочет остаться в парижском клубе на год, а затем уйти в «Реал» бесплатно.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 12:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1199

      Александр52 5 минут назад

      Гнать его поганой метлой. Или пусть год сидит на лавке. Но у него крутая крыша в лице Макрона, и даже шейхи с ним ни чего не могут поделать. Помните, был такой же Балателли, или Дембеле из Барсы, один в один.

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