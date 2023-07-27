«Зенит» готов заплатить 10 миллионов за полузащитника «Сан-Паулу»

Родриго Нестор может текущим летом перейти из «Сан-Паулу» в «Зенит».

Петербургский клуб готов заплатить за игрока 10 миллионов евро.

Однако трансфер будет возможен только в случае ухода из «Зенита» Вендела или Клаудиньо.