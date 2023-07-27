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    • «Зенит» готов заплатить 10 миллионов за полузащитника «Сан-Паулу»

    «Зенит» готов заплатить 10 миллионов за полузащитника «Сан-Паулу»

    Родриго Нестор может текущим летом перейти из «Сан-Паулу» в «Зенит».

    Петербургский клуб готов заплатить за игрока 10 миллионов евро.

    Однако трансфер будет возможен только в случае ухода из «Зенита» Вендела или Клаудиньо.

    • 22-летний Нестор – воспитанник «Сан-Паулу».
    • За основную команду он провел 162 матча, забил 10 голов и сделал 22 ассиста.
    • Рыночная стоимость бразильца – 7 миллионов евро.

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    Источник: твиттер журналиста Александра Виейра

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    Сегодня, 10:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5510

      fakeid 13 минут назад

      60 + минимум 20 за вендела + обычный сезонный трансферный бюджет 40. Итого 120 у зенита будет. ну пусть даже 100. заремба не так уж и не права была в своих недавних визгах. на такие бабки можно купить 3-4 классных футболиста. но потратят десятку. остальное, возможно, приберегут, когда нас в еврокубки допустят. хотя, зная семака, он всё равно купит у бенфики игрока за тридцатку, который нам сейчас нафиг не сдался.

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