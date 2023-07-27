«Зенит» готов заплатить 10 миллионов за полузащитника «Сан-Паулу»

60 + минимум 20 за вендела + обычный сезонный трансферный бюджет 40. Итого 120 у зенита будет. ну пусть даже 100. заремба не так уж и не права была в своих недавних визгах. на такие бабки можно купить 3-4 классных футболиста. но потратят десятку. остальное, возможно, приберегут, когда нас в еврокубки допустят. хотя, зная семака, он всё равно купит у бенфики игрока за тридцатку, который нам сейчас нафиг не сдался.
Родриго Нестор может текущим летом перейти из «Сан-Паулу» в «Зенит».
Петербургский клуб готов заплатить за игрока 10 миллионов евро.
Однако трансфер будет возможен только в случае ухода из «Зенита» Вендела или Клаудиньо.
- 22-летний Нестор – воспитанник «Сан-Паулу».
- За основную команду он провел 162 матча, забил 10 голов и сделал 22 ассиста.
- Рыночная стоимость бразильца – 7 миллионов евро.