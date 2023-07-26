«Крылья Советов» – «Балтика»: стартовые составы на 1-й тур Пути РПЛ Fonbet Кубка России

У Крыльев определенно полурезерв, но ротация состава должна быть, пусть на половину, чтобы уж совсем не рисковать результатом.
«Крылья Советов» и «Балтика» назвали составы на матч первого тура группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России.
Крылья Советов: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Барач, Горшков, Иванисеня, Бабкин, Гарре, Салтыков, Хубулов.
Балтика: Латышонок, Радмановац, Остойич, Осипов, Ламейра, Дудиев, Галоян, Аванесян, Лазарев, Кузьмин, Гузина.
- Матч пройдет на стадионе «Самара Арена».
- Начало – в 18:30 мск.
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