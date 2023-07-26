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    • «Крылья Советов» – «Балтика»: стартовые составы на 1-й тур Пути РПЛ Fonbet Кубка России

    «Крылья Советов» – «Балтика»: стартовые составы на 1-й тур Пути РПЛ Fonbet Кубка России

    «Крылья Советов» и «Балтика» назвали составы на матч первого тура группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России.

    Крылья Советов: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Барач, Горшков, Иванисеня, Бабкин, Гарре, Салтыков, Хубулов.

    Балтика: Латышонок, Радмановац, Остойич, Осипов, Ламейра, Дудиев, Галоян, Аванесян, Лазарев, Кузьмин, Гузина.

    • Матч пройдет на стадионе «Самара Арена».
    • Начало – в 18:30 мск.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +698

      eugen-han 35 минут назад

      У Крыльев определенно полурезерв, но ротация состава должна быть, пусть на половину, чтобы уж совсем не рисковать результатом.

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