«Факел» и «Локомотив» сыграют в матче 2-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Центральный» в Воронеже 30 июля в 17:30 по московскому времени.

Пять последних очных матчей: две победы «Факела», три раза выиграл «Локомотив».

«Локо» – фаворит гостевого матча по версии букмекеров, коэффициент на победу команды составляет 2,26. На ничью дают 3,70. На выигрыш хозяев можно поставить за 3,10.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

Кто из команд одержит первую победу в сезоне? Получите бесплатный бонус в 17000 рублей и ставьте на матч