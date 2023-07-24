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    • Где смотреть матч «Факел» – «Локомотив» бесплатно: 2 тур РПЛ, 30 июля 2023

    Где смотреть матч «Факел» – «Локомотив» бесплатно: 2 тур РПЛ, 30 июля 2023

    «Факел» и «Локомотив» сыграют в матче 2-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Центральный» в Воронеже 30 июля в 17:30 по московскому времени.

    Пять последних очных матчей: две победы «Факела», три раза выиграл «Локомотив».

    «Локо» – фаворит гостевого матча по версии букмекеров, коэффициент на победу команды составляет 2,26. На ничью дают 3,70. На выигрыш хозяев можно поставить за 3,10.

    Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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    Источник: «Бомбардир»

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