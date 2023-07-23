В «Зените» ответили, почему Эракович выбрал их, а не «Спартак»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о победе в трансферной гонке над «Спартаком» в борьбе за защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича.

«Трансфер игрока осуществлен на основании преимущественного права покупки путем выравнивания с условиями конкурирующего предложения», – сказал Медведев.