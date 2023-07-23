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    • В «Зените» ответили, почему Эракович выбрал их, а не «Спартак»

    В «Зените» ответили, почему Эракович выбрал их, а не «Спартак»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о победе в трансферной гонке над «Спартаком» в борьбе за защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича.

    «Трансфер игрока осуществлен на основании преимущественного права покупки путем выравнивания с условиями конкурирующего предложения», – сказал Медведев.

    • Сумма трансфера составила 7 миллионов евро. Зарплата игрока – 1,1 миллиона евро в год. Срок контракта – «4+1».
    • Эракович может дебютировать на следующей неделе в кубковом матче против «Ахмата».
    • «Спартак» ищет другого центрального защитника.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    23.07.2023 17:20
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    Комментарии (4)
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    Иван Петров 1986
    1690122137
    Ну теперь то все понятно.
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    kvm
    1690127685
    а мы то думали, что Мюллер приказал...
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    FCSpartakM
    1690131236
    ЗВЕЗДА ГОВОРИТ ОДНО, ЭТИ ДРУГОЕ
    Ответить
    ologreds
    1694980681
    numo702965
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