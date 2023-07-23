В «Зените» ответили, почему Эракович выбрал их, а не «Спартак»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о победе в трансферной гонке над «Спартаком» в борьбе за защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича.
«Трансфер игрока осуществлен на основании преимущественного права покупки путем выравнивания с условиями конкурирующего предложения», – сказал Медведев.
- Сумма трансфера составила 7 миллионов евро. Зарплата игрока – 1,1 миллиона евро в год. Срок контракта – «4+1».
- Эракович может дебютировать на следующей неделе в кубковом матче против «Ахмата».
- «Спартак» ищет другого центрального защитника.