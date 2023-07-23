«Лацио»: «Динамо» хочет слишком много денег за Захаряна»

Захарян, Тикнизян, Сперцян - они разве лучшие из российских игроков в нашем чемпе?
Нет однозначно!
То что эту тему на всех ресурсах без конца муссируют армяне - это однозначно да!
У меня только один вопрос,
московские или ереванские??
Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани прокомментировал информацию о скором трансфере в римский клуб полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
«Они хотят слишком много денег за Захаряна, не думаю, что наш клуб пойдет на это», – сказал итальянец.
- Римляне выступят в группе Лиги чемпионов.
- 20-летний футболист стоит 15 миллионов евро.
- У него остался год контракта.