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    «Лацио»: «Динамо» хочет слишком много денег за Захаряна»

    Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани прокомментировал информацию о скором трансфере в римский клуб полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

    «Они хотят слишком много денег за Захаряна, не думаю, что наш клуб пойдет на это», – сказал итальянец.

    • Римляне выступят в группе Лиги чемпионов.
    • 20-летний футболист стоит 15 миллионов евро.
    • У него остался год контракта.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8110

      BarStep 2 часа назад

      Захарян, Тикнизян, Сперцян - они разве лучшие из российских игроков в нашем чемпе?
      Нет однозначно!

      То что эту тему на всех ресурсах без конца муссируют армяне - это однозначно да!
      У меня только один вопрос,
      московские или ереванские??

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      Рейтинг: +3625

      FRZZ > BarStep 1 час назад

      Ответ ясен, армяне платят, а Бомбардир рекламирует всеми неправдами.

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