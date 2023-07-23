«Лацио»: «Динамо» хочет слишком много денег за Захаряна»

Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани прокомментировал информацию о скором трансфере в римский клуб полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Они хотят слишком много денег за Захаряна, не думаю, что наш клуб пойдет на это», – сказал итальянец.