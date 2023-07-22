«ПСЖ» считает Мбаппе предателем – он обещал не уходить бесплатно

«ПСЖ» рассержен на нападающего Килиана Мбаппе и не взял его в турне в Японию.

В клубе считают игрока предателем. По сведениям источника, Мбаппе обещал, что не уйдет из клуба бесплатно, а сейчас отказывается продлевать контракт.

«ПСЖ» убежден, что Мбаппе договорился о бесплатном трансфере с «Реалом» в следующем году, когда нынешний контракт истечет.