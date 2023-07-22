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    • «ПСЖ» считает Мбаппе предателем – он обещал не уходить бесплатно

    «ПСЖ» считает Мбаппе предателем – он обещал не уходить бесплатно

    «ПСЖ» рассержен на нападающего Килиана Мбаппе и не взял его в турне в Японию.

    В клубе считают игрока предателем. По сведениям источника, Мбаппе обещал, что не уйдет из клуба бесплатно, а сейчас отказывается продлевать контракт.

    «ПСЖ» убежден, что Мбаппе договорился о бесплатном трансфере с «Реалом» в следующем году, когда нынешний контракт истечет.

    • Теперь «ПСЖ» ищет покупателя на Мбаппе этим летом.
    • Игрок в команде с 2017 года.
    • Мбаппе стоит 180 миллионов евро.

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    Источник: Sky Sports

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    22.07.2023 22:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1637

      Таврида 10 минут назад

      "Теперь «ПСЖ» ищет покупателя на Мбаппе этим летом."
      - Купи крокодила, ну купи крокодила, купи, купи, ну купи...

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