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    Мбаппе готов остаться в «ПСЖ» и пожертвовать сезоном

    Нападающий Килиан Мбаппе не намерен уходить из «ПСЖ» этим летом.

    24-летний футболист готов остаться и пожертвовать предстоящим сезоном.

    Его не пугает перспектива сидеть на скамейке запасных.

    • Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ», истекающий в 2024 году.
    • Француза хочет заполучить «Реал».
    • За него, вероятно, придется заплатить 200+ миллионов евро.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 13:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2492

      Maxi_7 51 минуту назад

      Всё правильно делает Мбаппе. А шейх сейчас в безвыходном положении - продать его если тот не захочет уходить он не может, держать на банке потом весь сезон такого игрока, когда он может принести много пользы, да ещё и платить ему за просиживание штанов 70 млн. это сродни стрелять себе же в х** ... да ещё и выставить себя гнидёнышем мстительным на всеобщее обозрение, так что тоже не вариант. Единственное что ему остаётся - это соглашаться на любую сумму, которую предложит Реал в это ТО либо отдать следующим летом бесплатно. В любом случае шейха накажут и это будет хорошо. Будет уроком, что не всё в этой жизни покупается и что не любую проблему можно решить баблом.

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      Рейтинг: +11583

      "supermax" 1 час назад

      карьера накуй...зато при бабках

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      Рейтинг: +70

      Antoshka2015 1 час назад

      Уже 24 года

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      Рейтинг: +1636

      Таврида 1 час назад

      Контрактик крутится — лавэха мутится.

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