Мбаппе готов остаться в «ПСЖ» и пожертвовать сезоном

Всё правильно делает Мбаппе. А шейх сейчас в безвыходном положении - продать его если тот не захочет уходить он не может, держать на банке потом весь сезон такого игрока, когда он может принести много пользы, да ещё и платить ему за просиживание штанов 70 млн. это сродни стрелять себе же в х** ... да ещё и выставить себя гнидёнышем мстительным на всеобщее обозрение, так что тоже не вариант. Единственное что ему остаётся - это соглашаться на любую сумму, которую предложит Реал в это ТО либо отдать следующим летом бесплатно. В любом случае шейха накажут и это будет хорошо. Будет уроком, что не всё в этой жизни покупается и что не любую проблему можно решить баблом.
Нападающий Килиан Мбаппе не намерен уходить из «ПСЖ» этим летом.
24-летний футболист готов остаться и пожертвовать предстоящим сезоном.
Его не пугает перспектива сидеть на скамейке запасных.