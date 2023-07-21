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  • Дзюба: «Тарасова мы знаем как человека, у которого на лице сидела Бузова»

Дзюба: «Тарасова мы знаем как человека, у которого на лице сидела Бузова»

21 июля 2023, 20:19
15

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба на своем ютуб-шоу охарактеризовал экс-игрока сборной России Дмитрия Тарасова.

«Это единственный человек, от которого я мог убежать в футболе. Он на своих ходулях… Я его даже спиной оббегал.

А когда он запел, даже глухие сказали: «Так нельзя!».

Мы знаем его как человека, у которого Ольга Бузова сидела на лице», – сказал Дзюба.

  • Тарасов сейчас курирует медийную команду «Родина Медиа».
  • С «Локо» Дмитрий брал РПЛ.
  • Ранее он был женат на певице Ольге Бузовой.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Тарасов Дмитрий Дзюба Артем
Комментарии (15)
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Таврида
1689961515
Дзюбу мы тоже хорошо знаем, бггг
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Аvеngеr
1689962121
А у Дзюбы Орзул сидела, и Слуцкий сидел
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portero
1689962632
Чья бы корова мычала.... Такое гавно как зюба трудно найти.... Голы забивает, а вот рот и всё наполнение этого мешка с костями, даже навоз как комплимент....
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Вомбат
1689962661
Что Тарасов, что Дзюба в этом смысле два сапога пара. И во всех смыслах. Даже убеждения у них одинаковые.
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Garrincha58
1689962850
Дзюба завидует Тарасову
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aubergine
1689962859
Дзюбу мы не знаем как человека...
Ответить
Brus_7
1689964249
Ждем бой ММА между Дзюбрилы и Тарасенка)))
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odessakmv
1689965017
Д.Б!
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Красногорск_Фан
1689970162
Если он забъет в РПЛ 20 за начавшийся сезон то путь хоть еще раз Тарасову усадит Бузову да хоть на шоколадный глаз ))) Время его уходит, когда если не сейчас блеснуть напоследок. А если все уйдет в гудок, как в этом шоу балабол, блин
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Бригадный
1689989307
Вот, вы говорите: Бузова-Бузова. Правильно говорите. Бузова это БРЭНД. Великий человек с миллиардом подписчиков. Рядом с Бузовой никакой футбол и рядом не валялся. Но возникает вопрос - зачем Бузова сидела на лице Тарасова? И почему этому так завидует некто Дзюба?
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