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    • Дзюба: «Тарасова мы знаем как человека, у которого на лице сидела Бузова»

    Дзюба: «Тарасова мы знаем как человека, у которого на лице сидела Бузова»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба на своем ютуб-шоу охарактеризовал экс-игрока сборной России Дмитрия Тарасова.

    «Это единственный человек, от которого я мог убежать в футболе. Он на своих ходулях… Я его даже спиной оббегал.

    А когда он запел, даже глухие сказали: «Так нельзя!».

    Мы знаем его как человека, у которого Ольга Бузова сидела на лице», – сказал Дзюба.

    • Тарасов сейчас курирует медийную команду «Родина Медиа».
    • С «Локо» Дмитрий брал РПЛ.
    • Ранее он был женат на певице Ольге Бузовой.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:19
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +20

      Brus_7 1 минуту назад

      Ждем бой ММА между Дзюбрилы и Тарасенка)))

      0
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      Рейтинг: +1646

      balam 16 минут назад

      как тонко пошутил.зачет

      0
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      Рейтинг: +1614

      aubergine 24 минуты назад

      Дзюбу мы не знаем как человека...

      1
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      Рейтинг: +17729

      Garrincha58 24 минуты назад

      Дзюба завидует Тарасову

      2
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      Рейтинг: +12837

      Вомбат 27 минут назад

      Что Тарасов, что Дзюба в этом смысле два сапога пара. И во всех смыслах. Даже убеждения у них одинаковые.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +68426

      portero 28 минут назад

      Чья бы корова мычала....
      Такое гавно как зюба трудно найти....
      Голы забивает, а вот рот и всё наполнение этого мешка с костями, даже навоз как комплимент....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +936

      Аvеngеr 36 минут назад

      А у Дзюбы Орзул сидела, и Слуцкий сидел

      3
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      Рейтинг: +1631

      Таврида 46 минут назад

      Дзюбу мы тоже хорошо знаем, бггг

      2
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