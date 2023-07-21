Дзюба: «Тарасова мы знаем как человека, у которого на лице сидела Бузова»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба на своем ютуб-шоу охарактеризовал экс-игрока сборной России Дмитрия Тарасова.

«Это единственный человек, от которого я мог убежать в футболе. Он на своих ходулях… Я его даже спиной оббегал.

А когда он запел, даже глухие сказали: «Так нельзя!».

Мы знаем его как человека, у которого Ольга Бузова сидела на лице», – сказал Дзюба.