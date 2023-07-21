Джикия отреагировал на поиски «Спартаком» центрального защитника

Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия не видит проблемы, что клуб ищет нового центрального защитника – конкурента на его позицию.

«Как реагирую на то, что «Спартак» ищет центральных защитников? Реагирую совершенно спокойно. Конкуренция сделает нас только сильнее», – сказал игрок.