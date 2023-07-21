Джикия отреагировал на поиски «Спартаком» центрального защитника

Главный центральный защитник Спартака это Зарема Федунова.
Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия не видит проблемы, что клуб ищет нового центрального защитника – конкурента на его позицию.
«Как реагирую на то, что «Спартак» ищет центральных защитников? Реагирую совершенно спокойно. Конкуренция сделает нас только сильнее», – сказал игрок.
- Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
- Он брал с командой чемпионство.
- У «Спартака» на этой неделе сорвался трансфер центрального защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича.