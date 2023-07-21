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    • Джикия отреагировал на поиски «Спартаком» центрального защитника

    Джикия отреагировал на поиски «Спартаком» центрального защитника

    Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия не видит проблемы, что клуб ищет нового центрального защитника – конкурента на его позицию.

    «Как реагирую на то, что «Спартак» ищет центральных защитников? Реагирую совершенно спокойно. Конкуренция сделает нас только сильнее», – сказал игрок.

    • Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
    • Он брал с командой чемпионство.
    • У «Спартака» на этой неделе сорвался трансфер центрального защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +936

      Аvеngеr 24 минуты назад

      Главный центральный защитник Спартака это Зарема Федунова.

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