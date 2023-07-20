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    Джикия ответил, перейдет ли он из «Спартака» в «Зенит»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о возможном переходе в «Зенит».

    Защитник выступает за московскую команду с 2016 года.

    – Что должно произойти, чтобы вы ответили «да» на предложение «Зенита», учитывая и то, что у вас остался год контракта со «Спартаком»?

    – Все, что касается моего контракта: год в «Спартаке» – это огромное счастье. Поверьте мне, даже день в «Спартаке» – это огромное счастье. Кроме того, поправлю вас – у меня не год контракта, а год плюс один. И я планирую сделать так, чтобы у меня был еще этот один год. Поэтому два года в «Спартаке» – очень хороший срок контракта.

    – И все же – что должно случиться, чтобы вы ответили «да» на предложение врагов «Спартака» из Петербурга?

    – Я об этом даже не думаю. Как бы вы ни хотели от меня услышать какой-либо ответ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.07.2023 17:30
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    Комментарии (28)
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    NewLife
    1689866188
    Только РБ Спорт может задавать такие дебильные вопросы, только хейтеры Спартака в Бомбардире их публикуют, превращаясь тем самым в желтую помойку.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1689876115
    Это надо было такое придумать! Эта дырень сойдёт разве что на лавку Зенит - 2. Гыгыгы
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    sochi-2013
    1689876647
    Да, уровень корреспондентов (если можно применить это слово ) бомбардира- что-то с чем-то!
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    BAIv
    1689884164
    всё может случиться, зачем проституткам журналистам клятвы давать!
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    Баррель мазута
    1689969368
    Очень уклончиво ответил, но нужен ли он Великому Зениту?
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    Баррель мазута
    1689971044
    Чего сообщения стали троиться? Опять проделки модеров?
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    Игривый
    1689974556
    Стыдно за спартак!
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    Игривый
    1689987155
    Ну ладно - раз отвечать нормально нельзя, так скажу правду - стыдно за спартак обоссаный!!!
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    Игривый
    1689987493
    И вообще - раз они так издеваются над Зенитовцами, так я вообще уйду с их сайта, и другие есть!
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    ologreds
    1694980700
    numo702712
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