Губерниев уверен, что Дзюба станет лучшим бомбардиром сезона в РПЛ: «Зениту забьет 8»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ. Он верит в «Локомотив» и конкретно в Артема Дзюбу.

«Я очень верю в «Локомотив» в новом сезоне и очень верю в Дзюбу в новом сезоне. Дзюба – парень рукастый, но мы забываем, что он еще и ногастый.

Дзюба станет лучшим бомбардиром чемпионата, наколотит больше 20 мячей в ворота самых разных соперников, а «Зениту» забьет восемь», – сказал Губерниев.