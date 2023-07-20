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    • Губерниев уверен, что Дзюба станет лучшим бомбардиром сезона в РПЛ: «Зениту забьет 8»

    Губерниев уверен, что Дзюба станет лучшим бомбардиром сезона в РПЛ: «Зениту забьет 8»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ. Он верит в «Локомотив» и конкретно в Артема Дзюбу.

    «Я очень верю в «Локомотив» в новом сезоне и очень верю в Дзюбу в новом сезоне. Дзюба – парень рукастый, но мы забываем, что он еще и ногастый.

    Дзюба станет лучшим бомбардиром чемпионата, наколотит больше 20 мячей в ворота самых разных соперников, а «Зениту» забьет восемь», – сказал Губерниев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5348

      fakeid 3 часа назад

      раньше губерниев ходил с лыжой в жoпе. в этом сезоне запихнёт сразу 8. верим.

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