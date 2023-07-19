В «Спартаке» назвали сумму, потраченную на летние трансферы

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев дал понять, что клуб этим летом уже потратил на трансферы более 9 миллионов евро.
– Мы правильно понимаем, что в летнее трансферное окно «Спартак» потратил уже 17 миллионов евро? То есть 10 за Тео Бонгонда и 7 – за Хесуса Медину.
– Вы неправильно понимаете.
– Могли бы назвать сумму, которую вы потратили?
– Это информация в контракте, которая только между клубами. Эта сумма не в разы, но меньше 17 миллионов.
- Бонгонда куплен у «Кадиса».
- Он стал самой дорогой продажей в более чем 100-летней истории испанского клуба.
- Парагваец Медина пришел из ЦСКА.
Источник: «Спорт-Экспресс»