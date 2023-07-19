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    • В «Спартаке» назвали сумму, потраченную на летние трансферы

    В «Спартаке» назвали сумму, потраченную на летние трансферы

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев дал понять, что клуб этим летом уже потратил на трансферы более 9 миллионов евро.

    – Мы правильно понимаем, что в летнее трансферное окно «Спартак» потратил уже 17 миллионов евро? То есть 10 за Тео Бонгонда и 7 – за Хесуса Медину.

    – Вы неправильно понимаете.

    – Могли бы назвать сумму, которую вы потратили?

    – Это информация в контракте, которая только между клубами. Эта сумма не в разы, но меньше 17 миллионов.

    • Бонгонда куплен у «Кадиса».
    • Он стал самой дорогой продажей в более чем 100-летней истории испанского клуба.
    • Парагваец Медина пришел из ЦСКА.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14966

      R_a_i_n 17 минут назад

      Про усиления защиты главное не забыть!

      0
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      Рейтинг: +3142

      ПалкоВводецъ (returned) 42 минуты назад

      Выброшенные деньги на ветер. Впрочем у сви ней это из года в год продолжается. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +40200

      Project Бабангида 1 час назад

      все в предчувствии грандиозной битвы. канистра кинула перчатку газовому болону. снарядов никто не жалеет.
      по разобранным путям разгоняется бронепоезд. по обочине пытается всех обойти конная красногвардейская. приятного просмотра

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