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    В «Спартаке» раскрыли отличную от «Зенита» стратегию

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о клубной стратегии на ближайшие годы.

    «У «Зенита» в сезоне может выйти десять бразильских футболистов: допускаю ли, что у «Спартака» может выйти десять легионеров в старте? В ближайшее время не допускаю, потому что наша осознанная стратегия – это костяк из российских игроков, усиленный легионерами.

    Интересуемся только иностранными игроками? Я настаиваю, что у нас есть российский костяк. Мы интересуемся не только иностранцами. Просто на те позиции, которые нам нужны, мы не нашли российских игроков, способных усилить клуб. Мотивация новичков – красно-белые цвета или деньги? Я бы не утрировал красно-белый дух – они только погружаются в него. Финансовые условия имеет для них значение, но для меня главное, чтобы они выкладывались на поле. Если они будут нормально играть, забивать голы и отдавать передачи, то болельщики не будут возмущены», – сказал Малышев.

    • Функционер пришел в «Спартак» этим летом.
    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.
    • «Спартак» не брал чемпионство с сезона-2016/17.

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    Источник: «Чемпионат»

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    18.07.2023 23:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +782

      FCSpartakM 1 час назад

      ну тут лукавит, по факту сейчас идет политика на привлечение иностранцев, как у коней и вокзаликов. С российским костяком выиграть что-то очень сложно

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      Рейтинг: +15569

      Алексей З > FCSpartakM 1 час назад

      Что значит лукавит ?
      В России действительно нет игроков способных усилить Спартак.

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