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В «Спартаке» раскрыли отличную от «Зенита» стратегию

18 июля 2023, 23:50
7

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о клубной стратегии на ближайшие годы.

«У «Зенита» в сезоне может выйти десять бразильских футболистов: допускаю ли, что у «Спартака» может выйти десять легионеров в старте? В ближайшее время не допускаю, потому что наша осознанная стратегия – это костяк из российских игроков, усиленный легионерами.

Интересуемся только иностранными игроками? Я настаиваю, что у нас есть российский костяк. Мы интересуемся не только иностранцами. Просто на те позиции, которые нам нужны, мы не нашли российских игроков, способных усилить клуб. Мотивация новичков – красно-белые цвета или деньги? Я бы не утрировал красно-белый дух – они только погружаются в него. Финансовые условия имеет для них значение, но для меня главное, чтобы они выкладывались на поле. Если они будут нормально играть, забивать голы и отдавать передачи, то болельщики не будут возмущены», – сказал Малышев.

  • Функционер пришел в «Спартак» этим летом.
  • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.
  • «Спартак» не брал чемпионство с сезона-2016/17.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (7)
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FCSpartakM
1689714758
ну тут лукавит, по факту сейчас идет политика на привлечение иностранцев, как у коней и вокзаликов. С российским костяком выиграть что-то очень сложно
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Artemka444
1689739197
Спартаковский дух ахахаха смешной!!!!!
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Zenit_Zenit
1689744682
Спартаковский дух? Дух лузеров? Рассмешил. Стратегия Зенита - привить российским игрокам стиль игры бразилов. Скорость и умение на скорости владеть мячом. Сколько российских дриблеров в РПЛ, способных обойти соперника на финтах? Выдать точный пас на скорости и обработать мяч от партнера? Шишь да кумышь. Стратегия - это когда на годы вперед. А у Спартака не стратегия, а тактика. Набрали с улицы типа тупого Соболева и живут одними воспоминаниями. Зенит идет в верном направлении. Сами вы тут все орали, что РПЛ - дно, по сравнению с мировым футболом. Так вот Зенит из этого дна выберется, благодаря своей стратегии. А Спартаки так и остануться там ковыряться в болоте да плакаться.
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lek!
1689748504
Фантазёр
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