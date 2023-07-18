В «Спартаке» раскрыли отличную от «Зенита» стратегию

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о клубной стратегии на ближайшие годы.

«У «Зенита» в сезоне может выйти десять бразильских футболистов: допускаю ли, что у «Спартака» может выйти десять легионеров в старте? В ближайшее время не допускаю, потому что наша осознанная стратегия – это костяк из российских игроков, усиленный легионерами.

Интересуемся только иностранными игроками? Я настаиваю, что у нас есть российский костяк. Мы интересуемся не только иностранцами. Просто на те позиции, которые нам нужны, мы не нашли российских игроков, способных усилить клуб. Мотивация новичков – красно-белые цвета или деньги? Я бы не утрировал красно-белый дух – они только погружаются в него. Финансовые условия имеет для них значение, но для меня главное, чтобы они выкладывались на поле. Если они будут нормально играть, забивать голы и отдавать передачи, то болельщики не будут возмущены», – сказал Малышев.