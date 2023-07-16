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    • Тренер фигуристов Мишин назвал форвардов «Зенита» артистами балета

    Тренер фигуристов Мишин назвал форвардов «Зенита» артистами балета

    Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин оценил игру форвардов «Зенита» в матче за Суперкубок России против ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).

    «У меня складывается такое впечатление, что в нападении «Зенита» играют выпускники балетной школы Мариинского театра. Настолько гибко и разнообразно они действуют, настолько широка амплитуда движений! Не столько результат для меня радостен как для болельщика «Зенита», но и то зрелище, то хорео, которое игроки демонстрируют. Это, знаете, смесь Дягилевских сезонов в Париже с Борисом Эйфманом. Вот мои впечатления!» – сказал Мишин.

    • Воспитанники Мишина получали олимпийское золото.
    • Он сам был фигуристом.
    • Мишин живет и работает в Санкт-Петербурге.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +15521

      Алексей З 52 минуты назад

      Где он вчера их увидел ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1168

      Номэд 1 час назад

      Обычно такая склонность наблюдается у меньшинств. Вывод: Педо-Рио. Вшивая голубятня.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +728

      RUSARM 2 часа назад

      Согласен с Мишиным-артисты еще те и провокаторы!!

      1
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      Рейтинг: +3100

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      А форварды Спартака артисты синхронного плавания. Гыгыгы

      0
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