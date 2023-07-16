Тренер фигуристов Мишин назвал форвардов «Зенита» артистами балета

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин оценил игру форвардов «Зенита» в матче за Суперкубок России против ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).

«У меня складывается такое впечатление, что в нападении «Зенита» играют выпускники балетной школы Мариинского театра. Настолько гибко и разнообразно они действуют, настолько широка амплитуда движений! Не столько результат для меня радостен как для болельщика «Зенита», но и то зрелище, то хорео, которое игроки демонстрируют. Это, знаете, смесь Дягилевских сезонов в Париже с Борисом Эйфманом. Вот мои впечатления!» – сказал Мишин.