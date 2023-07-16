Андрей Мостовой допустил уход из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о своих планах на будущее.

«Давно не возникало слухов об уходе. Ходили разговоры год назад, но ничего подобного не было. У меня год контракта остался. Все может быть. Никто не знает будущего.

Хотелось бы остаться в «Зените»? Всегда есть желание быть чемпионом. Но самое главное – играть», – сказал Мостовой.