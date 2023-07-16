Андрей Мостовой допустил уход из «Зенита»

Мостовой что-то сбавил в последнее время. Может и вправду пусть валит на все четыре сотроны!
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о своих планах на будущее.
«Давно не возникало слухов об уходе. Ходили разговоры год назад, но ничего подобного не было. У меня год контракта остался. Все может быть. Никто не знает будущего.
Хотелось бы остаться в «Зените»? Всегда есть желание быть чемпионом. Но самое главное – играть», – сказал Мостовой.
- Мостовой выступает за «Зенит» с 2020 года.
- В прошлом сезоне он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах РПЛ.