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    Андрей Мостовой допустил уход из «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о своих планах на будущее.

    «Давно не возникало слухов об уходе. Ходили разговоры год назад, но ничего подобного не было. У меня год контракта остался. Все может быть. Никто не знает будущего.

    Хотелось бы остаться в «Зените»? Всегда есть желание быть чемпионом. Но самое главное – играть», – сказал Мостовой.

    • Мостовой выступает за «Зенит» с 2020 года.
    • В прошлом сезоне он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +18610

      paracetamol 51 минуту назад

      Мостовой что-то сбавил в последнее время. Может и вправду пусть валит на все четыре сотроны!

      1
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      Рейтинг: +8796

      Беспонтий 1 час назад

      что волосы два раза перекрасить
      и на лобке на этот раз
      да хоть два пальца абасскалишь
      напрасно щеришься и зубы скалишь
      вчера играл х.рово палишь тему
      кое как
      давай уже пи.дуй в спартак

      3
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      Рейтинг: +2078

      Болотоход 1 час назад

      Тоже решил бежать с мусорки??

      0
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      Рейтинг: +14736

      Skull_Boy 1 час назад

      А пока ты будешь сидеть на лавке

      0
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      Рейтинг: +5261

      fakeid 2 часа назад

      мостовой хороший шорох навёл в тарасятнике, уже чёрт знает сколько голов им положил, а ведь он только в начале карьеры. глядишь, и рекорд кержа побьёт, заставляя хряков визжать от ужаса (а вшивого номэда совать рыло в бачок и булькать)

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      Рейтинг: +387

      RedMaksim97 > fakeid 2 часа назад

      Иди отсюда, зенитовский хряк

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      Рейтинг: +5261

      fakeid > RedMaksim97 2 часа назад

      это комплимент? я просто не могу дать оценку столь странному комментарию)

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