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    Малком недоволен собой в матче с ЦСКА

    Нападающий «Зенита» Малком высказался после матча за Суперкубок России против ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).

    «Не совсем доволен своей игрой. Знаю, что мог бы проявить себя сегодня лучше. Во-первых, это финал, где команды бились с первых минут. Прекрасно понимали, что ЦСКА – квалифицированная команда. Не будут давать много свободного пространства. Самое главное, что победили и везeм кубок в Санкт-Петербург», – сказал Малком.

    • Для «Зенита» и Малкома это 4-й Суперкубок России подряд.
    • «Зенит» выиграл 8 Суперкубков – это рекорд.
    • Игра прошла в Казани.

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    Источник: «Чемпионат»

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