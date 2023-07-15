Малком недоволен собой в матче с ЦСКА

Нападающий «Зенита» Малком высказался после матча за Суперкубок России против ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).
«Не совсем доволен своей игрой. Знаю, что мог бы проявить себя сегодня лучше. Во-первых, это финал, где команды бились с первых минут. Прекрасно понимали, что ЦСКА – квалифицированная команда. Не будут давать много свободного пространства. Самое главное, что победили и везeм кубок в Санкт-Петербург», – сказал Малком.
- Для «Зенита» и Малкома это 4-й Суперкубок России подряд.
- «Зенит» выиграл 8 Суперкубков – это рекорд.
- Игра прошла в Казани.
Источник: «Чемпионат»