Малком недоволен собой в матче с ЦСКА

Нападающий «Зенита» Малком высказался после матча за Суперкубок России против ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).

«Не совсем доволен своей игрой. Знаю, что мог бы проявить себя сегодня лучше. Во-первых, это финал, где команды бились с первых минут. Прекрасно понимали, что ЦСКА – квалифицированная команда. Не будут давать много свободного пространства. Самое главное, что победили и везeм кубок в Санкт-Петербург», – сказал Малком.