УЕФА оштрафовал «Барселону» и «Манчестер Юнайтед»

Палата УЕФА по финансовому контролю клубов обнаружила ряд нарушений по итогам сезона-2022/23.

Принято решение оштрафовать «Барселону» и «Манчестер Юнайтед». Испанцев – за ошибки в отчетности, англичан – за дефицит безубыточности.

«Барса» заплатит 500 тысяч евро, «МЮ» – 300 тысяч.

Также штрафные санкции коснулись «Коньяспора», АПОЭЛа, «Риги», «Олимпии», «Слована», «Андерлехта», «Истанбула».

С «Трабзонспором» и «Антверпеном» были заключены мировые соглашения.