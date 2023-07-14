Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    УЕФА оштрафовал «Барселону» и «Манчестер Юнайтед»

    Палата УЕФА по финансовому контролю клубов обнаружила ряд нарушений по итогам сезона-2022/23.

    Принято решение оштрафовать «Барселону» и «Манчестер Юнайтед». Испанцев – за ошибки в отчетности, англичан – за дефицит безубыточности.

    «Барса» заплатит 500 тысяч евро, «МЮ» – 300 тысяч.

    Также штрафные санкции коснулись «Коньяспора», АПОЭЛа, «Риги», «Олимпии», «Слована», «Андерлехта», «Истанбула».

    С «Трабзонспором» и «Антверпеном» были заключены мировые соглашения.

    Новости по теме
    Месси отписался от «ПСЖ» в соцсетях – Лео подписан только на четыре футбольных клуба 2
    Карасев рассказал, каким ему запомнился Месси: он судил на «Камп Ноу» три раза 1
    Топ-5 лучших и худших трансферов «Барселоны» с 2017 года
    Источник: сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:00
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +68380

      portero 1 час назад

      Прогнившая система обувает тех кто не дал взятку!!!!!+

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25168

      bset 1 час назад

      Смешные штрафы. Как на тысячу рублей чиновника оштрафовать за превышение.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 