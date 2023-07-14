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    • «Домой по паспорту не ходят»: фанаты «Спартака» продолжат бойкотировать матчи из-за Fan ID

    «Домой по паспорту не ходят»: фанаты «Спартака» продолжат бойкотировать матчи из-за Fan ID

    Болельщики «Спартака» продолжат бойкотировать матчи соревнований, на которых используется Fan ID.

    • После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
    • Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
    • Правительство упростило получение Fan ID для некоторых категорий граждан.

    «В январе 2022 года мы приняли взвешенное решение бойкотировать все матчи РПЛ, Кубка и иных соревнований, где нужен Fan ID.

    Для нас поход на футбол, поддержка команды, эмоции сектора, десятки тысяч сердец бьющихся в унисон всегда были важнейшей частью жизни. Мы понимали риски этого решения и то, что борьба будет долгой.

    В череде появляющихся заявлений среди фанатских объединений по позиции бойкота хотим сказать, что наше решение остается единым для всего Движа и не подлежит пересмотру.

    Для всех соревнований, где будет применена принудительная система идентификации болельщика, даже если «паспорт» потребуется лишь для одного матча.

    Погоня за демонстрацией контраста между футбольными матчами с болельщиками и без них не приблизит отмену вредоносного закона, а лишь усугубит наши старания. Все, кто придумал закон, будут хлопать в ладоши и ждать следующего шага от нас – оформление карты.

    Покидая трибуны, мы не перестали поддерживать «Спартак» оставшимися доступными для нас способами, мы оставляем за собой право посещать матчи с участием команд, представляющих наше великое имя в тех видах спорта и лигах, где не действует «паспорт болельщика».

    Мы осознанно отказываемся от того, что было нам так дорого во имя одной-единственной цели: защитить права каждого, кто считает себя болельщиком!

    Никакие работники бюджетных сфер, которых заставили сделать фанайди, чтобы показать, что на стадион ходят люди, не заменят тех, кто готов преодолевать порой тысячи километров, чтобы поддержать свою команду.

    Стадион – наш дом. Домой по паспорту не ходят. #NOFANID

    «Фратрия», «Supporters Group», – говорится в заявлении фанатов «Спартака».

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    Источник: группа «Фратрии» во «ВКонтакте

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    Сегодня, 11:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5222

      fakeid 42 минуты назад

      ну тут только "за". всё правильно сказали.

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      Рейтинг: +1457

      Lilipyt 1 час назад

      Зачем тогда в 14 лет паспорт получали?

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      Рейтинг: +535

      Vratarь 1 час назад

      Похож, проиграли, ребятки... Количество людей на стадионе не влияют на бюджеты клубов; другие болелы постепенно оформляют карты; пустые стадионы - привычная картина последних десятилетий. Что такого должно произойти, чтобы закон отменили?

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      Рейтинг: +385

      RedMaksim97 1 час назад

      У Локомотива эту фразу спи*ди*и

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      Рейтинг: +320

      Napaleon Banapart 1 час назад

      Полностью согласен с болелами Спартака. Хрен вам а не паспорт болельщика.

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      Рейтинг: +578

      НикКин 1 час назад

      Фан уйди вот они и уходят такое чувство что делается специально для развала у нас футбола

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