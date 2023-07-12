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    В «Спартаке» назвали позицию, которая нуждается в усилении

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о трансферных планах клуба.

    «Мы действительно не закончили работу на трансферном рынке этим летом. Но мы исходим из того принципа, что не хотим покупать игроков просто ради количества. Мы не будем покупать игроков, которые слабее, или таких, которые у нас уже есть.

    Если будет возможность для усиления – мы воспользуемся ей. Ограничения есть и по бюджету, многие сейчас просто не хотят играть в России. Постараемся работать с тем, что есть. Рассматриваем возможность усиления левого края защиты», – сказал Малышев.

    • «Спартак» занял 3-е место в минувшем сезоне РПЛ.
    • Новый сезон стартует 21 июля.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3060

      ПалкоВводецъ (returned) 20 минут назад

      Главная ударная позиция у сви ней это судейский корпус. К нему у них особый интерес и их явно будут усиливать. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +14687

      Skull_Boy 29 минут назад

      А то что в центре обороны нереальная дыра это т.е. устраивает

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