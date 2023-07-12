В «Спартаке» назвали позицию, которая нуждается в усилении

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о трансферных планах клуба.

«Мы действительно не закончили работу на трансферном рынке этим летом. Но мы исходим из того принципа, что не хотим покупать игроков просто ради количества. Мы не будем покупать игроков, которые слабее, или таких, которые у нас уже есть.

Если будет возможность для усиления – мы воспользуемся ей. Ограничения есть и по бюджету, многие сейчас просто не хотят играть в России. Постараемся работать с тем, что есть. Рассматриваем возможность усиления левого края защиты», – сказал Малышев.