«Фейеноорд» предложил 15 миллионов за Захаряна: «Динамо» хочет гораздо больше

«Фейеноорд» и «Динамо» ведут переговоры о трансфере полузащитника Арсена Захаряна.

«Интерес от «Фейенорда» действительно есть. Сумма, которую готов предложить, существенно меньше того, что хочет «Динамо», – сказал источник «РБК Спорт». Он отметил, что голландцы предлагают за Захаряна примерно 15 миллионов евро.

Другой источник сообщил, что «Фейеноорд» готов заплатить 14-15 миллионов евро.