«Фейеноорд» предложил 15 миллионов за Захаряна: «Динамо» хочет гораздо больше

«Фейеноорд» и «Динамо» ведут переговоры о трансфере полузащитника Арсена Захаряна.
«Интерес от «Фейенорда» действительно есть. Сумма, которую готов предложить, существенно меньше того, что хочет «Динамо», – сказал источник «РБК Спорт». Он отметил, что голландцы предлагают за Захаряна примерно 15 миллионов евро.
Другой источник сообщил, что «Фейеноорд» готов заплатить 14-15 миллионов евро.
- У Арсена еще год контракта.
- Год назад купить игрока пытался «Челси», но не смог перевести деньги из-за санкций.
- В прошлом сезоне РПЛ у Захаряна 27 игр, 4 гола, 7 ассистов.
Источник: «РБК-Спорт»