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    • «Фейеноорд» предложил 15 миллионов за Захаряна: «Динамо» хочет гораздо больше

    «Фейеноорд» предложил 15 миллионов за Захаряна: «Динамо» хочет гораздо больше

    «Фейеноорд» и «Динамо» ведут переговоры о трансфере полузащитника Арсена Захаряна.

    «Интерес от «Фейенорда» действительно есть. Сумма, которую готов предложить, существенно меньше того, что хочет «Динамо», – сказал источник «РБК Спорт». Он отметил, что голландцы предлагают за Захаряна примерно 15 миллионов евро.

    Другой источник сообщил, что «Фейеноорд» готов заплатить 14-15 миллионов евро.

    • У Арсена еще год контракта.
    • Год назад купить игрока пытался «Челси», но не смог перевести деньги из-за санкций.
    • В прошлом сезоне РПЛ у Захаряна 27 игр, 4 гола, 7 ассистов.

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    Источник: «РБК-Спорт»

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