«Балтика» подписала экс-форварда «МЮ», который играл против Месси

«Балтика» подписала экс-форварда «МЮ»!!! Который не сыграл за МЮ ни одного матча? Громкий заголовок.... Было бы логично про подписание победителя Кубка ФА!
Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Анджело Энрикес стал футболистом «Балтики».
Контракт калининградского клуба с 29-летним чилийцем рассчитан на два года.
- Энрикес принадлежал «МЮ» с 2012 по 2015-й год.
- Он выиграл Кубок Англии в составе «Уигана».
- В 2015 году Энрикес выиграл Кубок Америки со сборной Чили.
- В финале чилийцы победили Аргентинцу с Лионелем Месси по пенальти, Энрикес вышел на замену.