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    • «Балтика» подписала экс-форварда «МЮ», который играл против Месси

    «Балтика» подписала экс-форварда «МЮ», который играл против Месси

    Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Анджело Энрикес стал футболистом «Балтики».

    Контракт калининградского клуба с 29-летним чилийцем рассчитан на два года.

    • Энрикес принадлежал «МЮ» с 2012 по 2015-й год.
    • Он выиграл Кубок Англии в составе «Уигана».
    • В 2015 году Энрикес выиграл Кубок Америки со сборной Чили.
    • В финале чилийцы победили Аргентинцу с Лионелем Месси по пенальти, Энрикес вышел на замену.

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    Источник: телеграм-канал «Балтики»

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    Сегодня, 13:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1495

      Sedoi_Goblin 13 минут назад

      «Балтика» подписала экс-форварда «МЮ»!!! Который не сыграл за МЮ ни одного матча? Громкий заголовок.... Было бы логично про подписание победителя Кубка ФА!

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