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    Малком ждет предложений от двух топ-клубов Европы

    Вингер «Зенита» Малком может продолжить карьеру во Франции или Англии.

    26-летний футболист надеется, что интерес к нему возобновит «ПСЖ». Зимой стороны вели переговоры, но не смогли согласовать переход.

    Также бразилец привлек внимание «Ливерпуля».

    • Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
    • В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
    • В феврале футболист получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.

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    Источник: Foot Mercato

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    10.07.2023 23:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5174

      fakeid 2 минуты назад

      когда это псжопа стала топ-клубом?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5543

      Питерский князь 10 минут назад

      От может ждать и от 50ти клубов предлржение.
      60 минимум, должно последовать!

      0
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