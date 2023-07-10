Малком ждет предложений от двух топ-клубов Европы

Вингер «Зенита» Малком может продолжить карьеру во Франции или Англии.

26-летний футболист надеется, что интерес к нему возобновит «ПСЖ». Зимой стороны вели переговоры, но не смогли согласовать переход.

Также бразилец привлек внимание «Ливерпуля».