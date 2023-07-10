когда это псжопа стала топ-клубом?
Вингер «Зенита» Малком может продолжить карьеру во Франции или Англии.
26-летний футболист надеется, что интерес к нему возобновит «ПСЖ». Зимой стороны вели переговоры, но не смогли согласовать переход.
Также бразилец привлек внимание «Ливерпуля».
- Малком забил 23 гола в 27 матчах прошедшего сезона РПЛ.
- В 2019 году «Зенит» заплатил за него «Барселоне» 40 миллионов евро.
- В феврале футболист получил российское гражданство, а в июне дебютировал за сборную Бразилии.