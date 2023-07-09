«ПСЖ» – Мбаппе: «Великие вроде вас перед уходом оставляют наследие и финансово помогают клубу»

В распоряжении The Athletic оказалась часть письма «ПСЖ» своему форварду Килиану Мбаппе. Это ответ на нежелание игрока продлевать контракт, который истекает через год.
«Выхода из ситуации два. Либо продажа [сейчас], либо оговоренное ранее продление контракта до 2025 года.
Именно так великие вроде вас и покидали клубы: оставляли прочное наследие и финансово помогали. «ПСЖ» помогал вам с подросткового возраста и поддерживал вашу семью», – написали руководители парижан игроку.
- Мбаппе хочет в «Реал».
- Игрок в Париже 6 лет.
- Мбаппе – самый дорогой игрок мира (180 миллионов евро).
Источник: The Athletic