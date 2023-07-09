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  • «ПСЖ» – Мбаппе: «Великие вроде вас перед уходом оставляют наследие и финансово помогают клубу»

«ПСЖ» – Мбаппе: «Великие вроде вас перед уходом оставляют наследие и финансово помогают клубу»

9 июля 2023, 13:27
4

В распоряжении The Athletic оказалась часть письма «ПСЖ» своему форварду Килиану Мбаппе. Это ответ на нежелание игрока продлевать контракт, который истекает через год.

«Выхода из ситуации два. Либо продажа [сейчас], либо оговоренное ранее продление контракта до 2025 года.

Именно так великие вроде вас и покидали клубы: оставляли прочное наследие и финансово помогали. «ПСЖ» помогал вам с подросткового возраста и поддерживал вашу семью», – написали руководители парижан игроку.

  • Мбаппе хочет в «Реал».
  • Игрок в Париже 6 лет.
  • Мбаппе – самый дорогой игрок мира (180 миллионов евро).

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Источник: The Athletic
Франция. Лига 1 ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (4)
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Беспонтий
1688899266
а вродевасы "срама не имут"
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Maxi_7
1688899333
Очевидно, что финансовая компенсация для псж в данной ситуации это лишь вопрос статуса, потому как если игрок такого уровня как Мбаппе уйдёт бесплатно это будет серьёзнейший удар по имиджу, что шейхов можно кинуть через .... , ну вы поняли... а они этого допустить не могут... потому вполне возможен вариант, что Мбаппе будут держать на банке весь грядущий сезон в знак мести, в случае не продления контракта и не ухода этим летом в другой клуб, потому Килиану нужно хорошо подумать...
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Ziklop
1688901861
жадность Мопеда и сгубит, начнут и его раздевать потихоньку если на всех ложит.
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