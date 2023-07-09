«ПСЖ» – Мбаппе: «Великие вроде вас перед уходом оставляют наследие и финансово помогают клубу»

В распоряжении The Athletic оказалась часть письма «ПСЖ» своему форварду Килиану Мбаппе. Это ответ на нежелание игрока продлевать контракт, который истекает через год.

«Выхода из ситуации два. Либо продажа [сейчас], либо оговоренное ранее продление контракта до 2025 года.

Именно так великие вроде вас и покидали клубы: оставляли прочное наследие и финансово помогали. «ПСЖ» помогал вам с подросткового возраста и поддерживал вашу семью», – написали руководители парижан игроку.