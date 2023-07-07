Маунт назвал причину, по которой ушел из «Челси»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт объяснил, почему покинул «Челси».
«Несколько месяцев назад я понял, что не вхожу в планы «Челси». Когда у меня появился вариант с «Манчестер Юнайтед», я сразу согласился на переход.
В этом клубе выступали многие легендарные игроки. Я хотел стать частью этой команды», – сказал Маунт.
- В прошедшем сезоне Маунт забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 35 матчах.
- Его соглашение с «Челси» истекало в 2024 году, и сторонам не удалось договориться о его продлении.
- Маунт – воспитанник «Челси».
Источник: сайт «МЮ»