Маунт назвал причину, по которой ушел из «Челси»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт объяснил, почему покинул «Челси».

«Несколько месяцев назад я понял, что не вхожу в планы «Челси». Когда у меня появился вариант с «Манчестер Юнайтед», я сразу согласился на переход.

В этом клубе выступали многие легендарные игроки. Я хотел стать частью этой команды», – сказал Маунт.