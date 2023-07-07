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    Маунт назвал причину, по которой ушел из «Челси»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт объяснил, почему покинул «Челси».

    «Несколько месяцев назад я понял, что не вхожу в планы «Челси». Когда у меня появился вариант с «Манчестер Юнайтед», я сразу согласился на переход.

    В этом клубе выступали многие легендарные игроки. Я хотел стать частью этой команды», – сказал Маунт.

    • В прошедшем сезоне Маунт забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 35 матчах.
    • Его соглашение с «Челси» истекало в 2024 году, и сторонам не удалось договориться о его продлении.
    • Маунт – воспитанник «Челси».

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    Источник: сайт «МЮ»

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