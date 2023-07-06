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    • Глушаков – про Ксению Коваленко при дочери: «Она чучело, а не звезда»

    Глушаков – про Ксению Коваленко при дочери: «Она чучело, а не звезда»

    Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко опубликовала в соцсетях видео с мужем Денисом Глушаковым.

    Бывший полузащитник сборной России вел диалог с дочерью, вставшей на защиту мамы, которую Глушаков в шутку назвал чучелом.

    – Она не чучело, она звезда!

    – Звезда?!

    – Да.

    – Кто?!

    – Мама звезда!

    – Какая она звезда, она чучело!

    • Дочь Глушакова и Коваленко зовут Мила.
    • Она родилась в 2021 году.

    Фото: скриншот из соцсетей Ксении Коваленко

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5041

      fakeid 1 час назад

      нормальный мужик такое никогда не выложил бы, ещё и ребёнка приплёл. тупое животное, как и тарасов.

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      Рейтинг: +14538

      R_a_i_n > fakeid 57 минут назад

      Так он ничего и не выкладывал.

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