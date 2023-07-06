Глушаков – про Ксению Коваленко при дочери: «Она чучело, а не звезда»

нормальный мужик такое никогда не выложил бы, ещё и ребёнка приплёл. тупое животное, как и тарасов.
Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко опубликовала в соцсетях видео с мужем Денисом Глушаковым.
Бывший полузащитник сборной России вел диалог с дочерью, вставшей на защиту мамы, которую Глушаков в шутку назвал чучелом.
– Она не чучело, она звезда!
– Звезда?!
– Да.
– Кто?!
– Мама звезда!
– Какая она звезда, она чучело!
- Дочь Глушакова и Коваленко зовут Мила.
- Она родилась в 2021 году.
Фото: скриншот из соцсетей Ксении Коваленко