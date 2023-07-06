Глушаков – про Ксению Коваленко при дочери: «Она чучело, а не звезда»

Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко опубликовала в соцсетях видео с мужем Денисом Глушаковым.

Бывший полузащитник сборной России вел диалог с дочерью, вставшей на защиту мамы, которую Глушаков в шутку назвал чучелом.

– Она не чучело, она звезда!

– Звезда?!

– Да.

– Кто?!

– Мама звезда!

– Какая она звезда, она чучело!

Дочь Глушакова и Коваленко зовут Мила.

Она родилась в 2021 году.

Фото: скриншот из соцсетей Ксении Коваленко