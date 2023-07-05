«Фенербахче» зол на Гюлера – стамбульцы хотели, чтобы игрок выбрал «Барселону», а не «Реал»

Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер продолжит карьеру в «Реале».

Турецкий клуб разозлился на игрока из-за этого выбора. «Фенербахче» хотел, чтобы Гюлер выбрал «Барселону», так как каталонцы оставили бы Арду в аренде в Стамбуле на ближайший сезон.

«Реал» же забирает Гюлера сразу.