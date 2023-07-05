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    • «Фенербахче» зол на Гюлера – стамбульцы хотели, чтобы игрок выбрал «Барселону», а не «Реал»

    «Фенербахче» зол на Гюлера – стамбульцы хотели, чтобы игрок выбрал «Барселону», а не «Реал»

    Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер продолжит карьеру в «Реале».

    Турецкий клуб разозлился на игрока из-за этого выбора. «Фенербахче» хотел, чтобы Гюлер выбрал «Барселону», так как каталонцы оставили бы Арду в аренде в Стамбуле на ближайший сезон.

    «Реал» же забирает Гюлера сразу.

    • На родине Гюлера часто называют «турецким Месси».
    • В 35 матчах сезона Арда забил 6 голов и сделал 7 ассистов.
    • В его контракте прописаны отступные в размере 17,5 миллиона евро.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    05.07.2023 22:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +242

      Avitaminoz 28 минут назад

      Видимо, у пацана есть мечта. И она пока что на первом месте.

      1
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      Рейтинг: +1916

      Artemka444 29 минут назад

      Автор посмотри внимательно что написал!!!

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