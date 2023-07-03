Нужно ли вернуть дизлайки на «Бомбардир»?

Бомбардир, что вам дают минусы ? Это было бы норм, если бы тусовка состояла из адекватов, было бы интересно. Но увы, при нынешних условиях вы получите сотни палкожопых троллей и полчища обкуренной школоты. Если эта ваша затея исключительно ради клик - бабла, и вы желаете стать желтой помойкой - ваше право, а я тогда буду вправе исчезнуть.
Привет. Это редакция «Бомбардира». И мы пришли к вам с такой темой.
Пару лет назад у нас на сайте можно было ставить дизлайки к комментариям, но со временем мы убрали эту функцию. Сейчас хотим узнать у вас, стоит ли возвращать дизлайки на «Бомбардир»?