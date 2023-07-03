Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Нужно ли вернуть дизлайки на «Бомбардир»?

    Привет. Это редакция «Бомбардира». И мы пришли к вам с такой темой.

    Пару лет назад у нас на сайте можно было ставить дизлайки к комментариям, но со временем мы убрали эту функцию. Сейчас хотим узнать у вас, стоит ли возвращать дизлайки на «Бомбардир»?

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:20
    Рекомендуем
    Комментарии60
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18837

      NewLife 2 часа назад

      Бомбардир, что вам дают минусы ? Это было бы норм, если бы тусовка состояла из адекватов, было бы интересно. Но увы, при нынешних условиях вы получите сотни палкожопых троллей и полчища обкуренной школоты. Если эта ваша затея исключительно ради клик - бабла, и вы желаете стать желтой помойкой - ваше право, а я тогда буду вправе исчезнуть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14706

      playsh 2 часа назад

      Всех гы-гы-га-ющих и ржу-не-могущих сразу к едреней фене,пжлста...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20788

      Cleaner > playsh 1 час назад

      Всех, кто не ставит ПРОБЕЛ после запятой, сразу к "едреней фене, пжлста..."!
      Ржу ни могу!!!...)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5018

      fakeid 3 часа назад

      да уже привыкли, в общем-то, жить без дизов. если возвращать - то тем, у кого репутация от 1000. и сделать лимит на количество в сутки. потому что какой-нибудь хряк после проигрыша спартака пробежится по всем веткам и поставит тыщу дизлайков всем, кто не за спартак. такое тут уже бывало, так ну его нафиг. лимит на 10-20 в сутки обязателен. чем больше репутация - тем выше лимит. допустим, так.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1443

      Lilipyt 4 часа назад

      Однозначно нет! Что бы ты не сказал ты получишь отрицательную оценку и не важно на сколько твои доводы весомые. Критика не воспринимается всеми адекватно. Но на тех кто распространяет оскорбительные высказывания в адрес человека, для них есть рубрика "Пожаловаться".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7122

      sochi-2013 5 часов назад

      Только имеющим рейтинг не менее +1000.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +573

      Ill Ich 5 часов назад

      Однозначно - нет!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +797

      Янвapь 69 5 часов назад

      Предлагаю не давать минусовать только хрякам, потому что они только одним своим стадом на бомбе уже отрицательный белый шум создают . Гы-гы-гы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18837

      NewLife 6 часов назад

      Судя по результатам голосования этой дурной инициативы, боты уже на низком старте(

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23157

      Persona_non_Grata 6 часов назад

      Когда убрали "-" я по началу был недоволен, т.к. не мог выразить своё несогласие, однако сейчас думаю, что положительного в этом больше чем отрицательного - ушли с сайта непонятные боты которые не писали комментарии, а просто убивали рейтинг оппонентов - лично я получал по 150 минусов за день от непонятных и никому не известных пользователей по 10-15 на любой комментарий, не вникая в суть - лишь бы минусануть (((. Не ради рейтинга здесь пишу, но тем ни менее как-то не приятно ... Я ПРОТИВ !!!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +695

      FCSpartakM 6 часов назад

      Лучше банить бестолковых троллей, которые гыгыкают или пишут ахинею, не связанную с умственной деятельностью. Комментариев не так много,чтобы такие коммы отслеживать

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29989

      JTherry > FCSpartakM 6 часов назад

      разумная инициатива, поддерживаю обеими руками..!) всех гы-гы - в бан..!!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14472

      R_a_i_n > JTherry 5 часов назад

      как раз выше такой нарисовался

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20788

      Cleaner > JTherry 2 часа назад

      И всех, кто начинает свои комментарии с ПРОПИСНОЙ, а не заглавной буквы, тоже предлагаю БАНИТЬ!!!!!!!!!!!!!
      РЖУ ни могу!...)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20788

      Cleaner > JTherry 58 минут назад

      И всех, чей ник JTherry, в бан!
      Ржу ни могу!!!...)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 