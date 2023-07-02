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  • Орлов назвал клуб, который будет конкурировать с «Зенитом» в новом сезоне РПЛ

Орлов назвал клуб, который будет конкурировать с «Зенитом» в новом сезоне РПЛ

2 июля 2023, 21:01
3

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Спартак» сможет побороться с «Зенитом» за первое место в предстоящем сезоне РПЛ.

«Может ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом» в новом сезоне? Сможет, конечно. «Спартак» хорошо играл осенью и в итоге дошел до третьего места.

Но меня пугает другое. Женя Ловчев, мой друг, очень хвалил Мележикова. Говорил, что это приличный мужик. А потом раз – и Мележикова убрали. Чехарда! Не знаю, как все внутри, но самое главное – стабильность кадров и селекция игроков. Последние годы селекционные дела у «Спартака» шли неудачно. Плюс свои лидеры не растут, все время на одном уровне. Но для чемпионства этого недостаточно. Фактически, «Спартак» должен переродить команду. У них есть способные молодые ребята, Хлусевич и Литвинов, например»,– сказал Орлов.

  • «Спартак» занял 3-е место в сезоне РПЛ-2022/23.
  • Отставание от «Зенита» составило 16 очков.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Орлов Геннадий
Комментарии (3)
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NewLife
1688322020
Орлов похож на таракана, ползающего по чужой кухне, где можно добыть больше хайпа, чем на радужной помойке.
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erybov1965
1688323090
На данный момент Спартак не имеет больших денег, на приобретение легионеров-уровня Малком,Вендел,Сантос,Барриос,Клаудиньо и выше.Вот и все различие,но Орлову об этом неудобно говорить.Но Орлов признает,что даже с таким составом,Спартак может конкурировать с Зенитом.
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