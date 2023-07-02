Орлов назвал клуб, который будет конкурировать с «Зенитом» в новом сезоне РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Спартак» сможет побороться с «Зенитом» за первое место в предстоящем сезоне РПЛ.

«Может ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом» в новом сезоне? Сможет, конечно. «Спартак» хорошо играл осенью и в итоге дошел до третьего места.

Но меня пугает другое. Женя Ловчев, мой друг, очень хвалил Мележикова. Говорил, что это приличный мужик. А потом раз – и Мележикова убрали. Чехарда! Не знаю, как все внутри, но самое главное – стабильность кадров и селекция игроков. Последние годы селекционные дела у «Спартака» шли неудачно. Плюс свои лидеры не растут, все время на одном уровне. Но для чемпионства этого недостаточно. Фактически, «Спартак» должен переродить команду. У них есть способные молодые ребята, Хлусевич и Литвинов, например»,– сказал Орлов.