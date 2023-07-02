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    • Орлов назвал клуб, который будет конкурировать с «Зенитом» в новом сезоне РПЛ

    Орлов назвал клуб, который будет конкурировать с «Зенитом» в новом сезоне РПЛ

    Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Спартак» сможет побороться с «Зенитом» за первое место в предстоящем сезоне РПЛ.

    «Может ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом» в новом сезоне? Сможет, конечно. «Спартак» хорошо играл осенью и в итоге дошел до третьего места.

    Но меня пугает другое. Женя Ловчев, мой друг, очень хвалил Мележикова. Говорил, что это приличный мужик. А потом раз – и Мележикова убрали. Чехарда! Не знаю, как все внутри, но самое главное – стабильность кадров и селекция игроков. Последние годы селекционные дела у «Спартака» шли неудачно. Плюс свои лидеры не растут, все время на одном уровне. Но для чемпионства этого недостаточно. Фактически, «Спартак» должен переродить команду. У них есть способные молодые ребята, Хлусевич и Литвинов, например»,– сказал Орлов.

    • «Спартак» занял 3-е место в сезоне РПЛ-2022/23.
    • Отставание от «Зенита» составило 16 очков.

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    Источник: Sport24

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    02.07.2023 21:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +192

      erybov1965 6 часов назад

      На данный момент Спартак не имеет больших денег, на приобретение легионеров-уровня Малком,Вендел,Сантос,Барриос,Клаудиньо и выше.Вот и все различие,но Орлову об этом неудобно говорить.Но Орлов признает,что даже с таким составом,Спартак может конкурировать с Зенитом.

      1
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      Рейтинг: +790

      Янвapь 69 6 часов назад

      А что разве не судьи затащили хрюкающих лишенцев на третье место, отобрав очки даже у прямых конкурентов за призовые места ?

      2
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      Рейтинг: +18808

      NewLife 7 часов назад

      Орлов похож на таракана, ползающего по чужой кухне, где можно добыть больше хайпа, чем на радужной помойке.

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      Рейтинг: +5009

      fakeid 7 часов назад

      для начала всему составу спартака нужно сменить ориентацию на традиционную, прежде чем за что-то бороться.

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      Рейтинг: +23140

      Persona_non_Grata > fakeid 6 часов назад

      Это для вас гомиков ваша ориентация считается традиционной, а для остальных норма это гетеросексуальность и заканчивай свою ЛГБТ пропаганду - за это сейчас может уже и прилететь !!!

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