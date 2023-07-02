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    • «Манчестер Сити» готовит 100-миллионное предложение по полузащитнику «Барселоны»

    «Манчестер Сити» готовит 100-миллионное предложение по полузащитнику «Барселоны»

    Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг летом может сменить клуб.

    Предложение по нему размером в 100 миллионов евро готовит «Манчестер Сити».

    • Также нидерландец интересен «Баварии».
    • 26-летний Френки стоит 75 миллионов евро.
    • В минувшем сезоне Примеры он провел 33 матча, забил 2 гола, сделал 4 ассиста.

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    Источник: The Sun

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    02.07.2023 18:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +299

      JIEGEHDA 5 часов назад

      Думаю за сотку его продадут . Хотя это будет плохо для Барсы . Найти такого даже за те же 100 м сложно . Хотя Барса сможет . И за 30 найти . ДНК Барсы , подписать условного Пе.дри за 17 м . Получилось ведь.

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      Рейтинг: +14635

      Skull_Boy 9 часов назад

      Не стоит он этих денег

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