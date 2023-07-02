«Манчестер Сити» готовит 100-миллионное предложение по полузащитнику «Барселоны»

Думаю за сотку его продадут . Хотя это будет плохо для Барсы . Найти такого даже за те же 100 м сложно . Хотя Барса сможет . И за 30 найти . ДНК Барсы , подписать условного Пе.дри за 17 м . Получилось ведь.
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг летом может сменить клуб.
Предложение по нему размером в 100 миллионов евро готовит «Манчестер Сити».
- Также нидерландец интересен «Баварии».
- 26-летний Френки стоит 75 миллионов евро.
- В минувшем сезоне Примеры он провел 33 матча, забил 2 гола, сделал 4 ассиста.