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    • Журналист Егоров раскритиковал «Спартак» за поздравление Бакаева с днем рождения

    Журналист Егоров раскритиковал «Спартак» за поздравление Бакаева с днем рождения

    Сегодня, 1 июля, полузащитнику «Зенита» Зелимхану Бакаеву исполнилось 27 лет.

    «Спартак» поздравил собственного воспитанника с днем рождения.

    Это не понравилось журналисту Дмитрию Егорову, который раскритиковал московский клуб.

    «Спартак» не поздравляет Федуна и Глушакова, а человека, который выбрал «Зенит» – отмечает.

    Ждeм поздравления с днем рождения в честь Артема Дзюбы», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова

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    01.07.2023 13:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +23115

      Persona_non_Grata 7 часов назад

      Да пошел ты на х... Не поздравили - плохо, поздравили - опять плохо ! Может учли ошибки, восприняли критику и исправились !

      1
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      Рейтинг: +2632

      alefreddy 9 часов назад

      может по сути прав хотя ничего особенного

      0
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      Рейтинг: +18786

      NewLife 12 часов назад

      Нравоучитель нашелся, пздбл.

      1
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