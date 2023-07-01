Журналист Егоров раскритиковал «Спартак» за поздравление Бакаева с днем рождения

Да пошел ты на х... Не поздравили - плохо, поздравили - опять плохо ! Может учли ошибки, восприняли критику и исправились !
Сегодня, 1 июля, полузащитнику «Зенита» Зелимхану Бакаеву исполнилось 27 лет.
«Спартак» поздравил собственного воспитанника с днем рождения.
Это не понравилось журналисту Дмитрию Егорову, который раскритиковал московский клуб.
«Спартак» не поздравляет Федуна и Глушакова, а человека, который выбрал «Зенит» – отмечает.
Ждeм поздравления с днем рождения в честь Артема Дзюбы», – написал Егоров в своем телеграм-канале.