В «Лацио» отреагировали новость об интересе к Хлусевичу

Ну что за бред. Максимум что он может сделать это пробежать по бровке и сделать неточную подачу . Какой Лацио ???? Пусть лучше в мои родные Барановичи переходит…
Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани прокомментировал информацию об интересе к защитнику московского «Спартака» Даниилу Хлусевичу.
«Мы не заинтересованы в Хлусевиче», – заявил Фабиани.
- 22-летний игрок стоит 5 миллионов евро.
- В минувшем сезоне РПЛ у Хлусевича 26 матчей, 3 ассиста.
- До «Спартака» он выступал за тульский «Арсенал».