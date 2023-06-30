Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    В «Лацио» отреагировали новость об интересе к Хлусевичу

    Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани прокомментировал информацию об интересе к защитнику московского «Спартака» Даниилу Хлусевичу.

    «Мы не заинтересованы в Хлусевиче», – заявил Фабиани.

    • 22-летний игрок стоит 5 миллионов евро.
    • В минувшем сезоне РПЛ у Хлусевича 26 матчей, 3 ассиста.
    • До «Спартака» он выступал за тульский «Арсенал».

    Новости по теме
    В «Дженоа» прокомментировали новость об интересе к Хлусевичу
    Камоцци – об интересе к Хлусевичу в Европе: «Именно я предложил Даниила в «Спартак» 1
    Ряд европейских клубов заинтересованы в Хлусевиче 5
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:47
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17

      OtVinta 2 часа назад

      Ну что за бред. Максимум что он может сделать это пробежать по бровке и сделать неточную подачу . Какой Лацио ???? Пусть лучше в мои родные Барановичи переходит…

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1276

      SLADE2019 2 часа назад

      Врешь ты все, Фабиани. Чтобы такой игрок и не интересовал вас? Смотри локти потом кусать будете.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 