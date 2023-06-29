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    • Главным аналитиком «Спартака» стал испанец, работавший в АПЛ

    Главным аналитиком «Спартака» стал испанец, работавший в АПЛ

    «Спартак» назначил испанца Андера Карбахо главным аналитиком команды.

    «Начали второй тренировочный день с приветственного коридора для тех, кто вернулся из аренды, и дублeров, а также главного аналитика команды Андера Карбахо. И Руслана Литвинова», – написала пресс-служба «Спартака» в телеграме.

    • Ранее Карбахо был аналитиком в «Лидсе».
    • Он отвечал за анализ игры своей команды.
    • «Спартак» занял третье место в минувшем сезоне АПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    Сегодня, 15:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21690

      derrik2000 55 минут назад

      НАШ Пилипчук - это не гламурно.
      Вот гишпанец - ДА, точёнадо.
      Даже если фуфлом окажется - "тонкая ранимая душа южанина, который не смог приспособится к российскому быту".
      Тока эскортнице он своим темпераментом очень понДравился. )))
      Ща здесь вылезет и начнёт опять чревовещать. ))

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      Рейтинг: +23036

      Persona_non_Grata > derrik2000 5 минут назад

      Это только у тебя псевдо патриотизм в жопе свербит - тебе надо что бы именно НАШ был специалист и ПОХРЕН результат !!! Для меня же результат превыше !!! И если "гишпанец" окажется ПОЛЕЗЕН и даст ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ, я готов простить ему этот недостаток (национальность) !!!

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