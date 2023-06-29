Главным аналитиком «Спартака» стал испанец, работавший в АПЛ

«Спартак» назначил испанца Андера Карбахо главным аналитиком команды.

«Начали второй тренировочный день с приветственного коридора для тех, кто вернулся из аренды, и дублeров, а также главного аналитика команды Андера Карбахо. И Руслана Литвинова», – написала пресс-служба «Спартака» в телеграме.