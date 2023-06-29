Главным аналитиком «Спартака» стал испанец, работавший в АПЛ

НАШ Пилипчук - это не гламурно.
Вот гишпанец - ДА, точёнадо.
Даже если фуфлом окажется - "тонкая ранимая душа южанина, который не смог приспособится к российскому быту".
Тока эскортнице он своим темпераментом очень понДравился. )))
Ща здесь вылезет и начнёт опять чревовещать. ))
«Спартак» назначил испанца Андера Карбахо главным аналитиком команды.
«Начали второй тренировочный день с приветственного коридора для тех, кто вернулся из аренды, и дублeров, а также главного аналитика команды Андера Карбахо. И Руслана Литвинова», – написала пресс-служба «Спартака» в телеграме.
- Ранее Карбахо был аналитиком в «Лидсе».
- Он отвечал за анализ игры своей команды.
- «Спартак» занял третье место в минувшем сезоне АПЛ.