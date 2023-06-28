Камоцци – об интересе к Хлусевичу в Европе: «Именно я предложил Даниила в «Спартак»

Я конечно не знаю,чем надо обладать,чтобы не заметить ранее Хлусевича в молодежной сборной России.По-моему, все эти "агенты",другие посредники,советники ,которые получают баснословные вознаграждения, за якобы проделанную какую-то работу-это просто какой-то вымысел.У меня даже слов, по этому поводу никаких нет.
Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на информацию, что у защитника команды Даниила Хлусевича есть варианты в Европе.
«Обращались ли ко мне по Даниилу из Италии? Я общался по некоторым игрокам, в том числе и по Хлусевичу. Однако не знаю, есть ли интерес к другим футболистам «Спартака» из Италии. По крайней мере я хорошо отзывался об Александре Соболеве и как раз Данииле. Буду рад, если по Хлусевичу будет конкретное предложение, потому что «Спартак» купил Даниила с моей помощью. В свое время его предлагал именно я», – сказал Камоцци.
- 22-летний игрок стоит 5 миллионов евро.
- В минувшем сезоне РПЛ у Хлусевича 26 матчей, 3 ассиста.
- До «Спартака» он выступал за тульский «Арсенал».