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    • «Получилось набрать несколько лишних килограммов»: Джикия – об отпуске

    «Получилось набрать несколько лишних килограммов»: Джикия – об отпуске

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, чем занимался во время отпуска.

    «Отпуск провeл в Москве, занимался делами и здоровьем. Всe в штатном режиме.

    Не удалось съездить в Грузию, но получилось набрать несколько лишних килограммов.

    Сколько? Немного, рабочий вес», – заявил 29-летний защитник.

    • В прошедшем сезоне Джикия сделал 2 ассиста в 30 матчах.
    • «Спартак» финишировал на 3-м месте в РПЛ.
    • Новый розыгрыш чемпионата России стартует 21 июля.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2358

      jek718875 1 час назад

      Сало лупил с прослойкой, и хлебом заедал вот и результат

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      Спартак_не_умеет_играть 2 часа назад

      Фуфыриков обожрался!
      :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20697

      Cleaner 2 часа назад

      Джикия опять с пузом сезон начнет, как и год назад...)))

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