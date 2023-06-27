«Получилось набрать несколько лишних килограммов»: Джикия – об отпуске

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, чем занимался во время отпуска.

«Отпуск провeл в Москве, занимался делами и здоровьем. Всe в штатном режиме.

Не удалось съездить в Грузию, но получилось набрать несколько лишних килограммов.

Сколько? Немного, рабочий вес», – заявил 29-летний защитник.