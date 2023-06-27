«Получилось набрать несколько лишних килограммов»: Джикия – об отпуске

Сало лупил с прослойкой, и хлебом заедал вот и результат
Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, чем занимался во время отпуска.
«Отпуск провeл в Москве, занимался делами и здоровьем. Всe в штатном режиме.
Не удалось съездить в Грузию, но получилось набрать несколько лишних килограммов.
Сколько? Немного, рабочий вес», – заявил 29-летний защитник.
- В прошедшем сезоне Джикия сделал 2 ассиста в 30 матчах.
- «Спартак» финишировал на 3-м месте в РПЛ.
- Новый розыгрыш чемпионата России стартует 21 июля.