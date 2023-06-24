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    «Факел» прокомментировал события в Воронежской области

    «Факел» опубликовал заявление в связи с происходящим в России.

    • 24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.
    • В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

    «Футбольный клуб «Факел» продолжает работать в штатном режиме, согласно намеченным ранее планам.

    В случае появления новой информации возможны корректировки.

    Призываем всех не поддаваться панике и не забывать о девизе нашего клуба: пока едины – мы непобедимы!» – говорится в заявлении.

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    Источник: телеграм-канал «Факела»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +123

      врете вы все 1 час назад

      Ай да Пригожин, ай да с.укин сын.Всех на уши поставил.)))

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      Рейтинг: +11699

      alex1951 1 час назад

      Только и слышно ---Вагнер,вагнер, вагнер... настопиз........
      Ну ,так назовите клуб : Факел -Вагнер ,сокращенно ФАК-ВАГ!
      или Ростов - Вагнер ,сокращенно РОС-ВАГ))))

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      Рейтинг: +5455

      Питерский князь > alex1951 1 час назад

      Хотят дойти до мАсквы и стать ВагнерСрамом.
      :)))

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