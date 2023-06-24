«Факел» прокомментировал события в Воронежской области

«Факел» опубликовал заявление в связи с происходящим в России.
- 24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.
- В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.
«Футбольный клуб «Факел» продолжает работать в штатном режиме, согласно намеченным ранее планам.
В случае появления новой информации возможны корректировки.
Призываем всех не поддаваться панике и не забывать о девизе нашего клуба: пока едины – мы непобедимы!» – говорится в заявлении.
Источник: телеграм-канал «Факела»