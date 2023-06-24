«Факел» прокомментировал события в Воронежской области

«Факел» опубликовал заявление в связи с происходящим в России.

24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.

В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

«Футбольный клуб «Факел» продолжает работать в штатном режиме, согласно намеченным ранее планам.

В случае появления новой информации возможны корректировки.

Призываем всех не поддаваться панике и не забывать о девизе нашего клуба: пока едины – мы непобедимы!» – говорится в заявлении.