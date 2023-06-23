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    • Левандовски ради «Барселоны» отказался от предложения на 300 миллионов

    Левандовски ради «Барселоны» отказался от предложения на 300 миллионов

    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отклонил гигантское предложение из Саудовский Аравии этим летом.

    По информации инсайдера Николо Скиры, польский футболист отказался от трехлетнего контракта с зарплатой 100 миллионов евро в год ради продолжения карьеры в «Барселоне».

    • Рыночная стоимость Левандовского – 30 миллионов евро.
    • Его контракт с «Барсой» действует до 2026 года.
    • В прошедшем сезоне форвард забил 33 гола и сделал 8 ассистов в 46 матчах.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3149

      BAIv 40 минут назад

      не хочет жить у арабов, можно и меньше денег иметь, но в привычных условиях отдыхать.

      0
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      Рейтинг: +590

      cska1948 2 часа назад

      Ну и глупо! Памятник ему за это в Барселоне всё равно не поставят, а когда выжмут из него последние соки получит пинка под зад.

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      Рейтинг: +3709

      acor94 > cska1948 2 часа назад

      Ну если парень хочет и может играть в футбол на высоком уровне, почему бы и нет. Но я бы, конечно на него в Англии посмотрел, всяким ******* (fc ******) и сельтам любой забить может. H u e s c a , с у к а, вы е б о н у л и с ь? Я название клуба пишу, идиоты!

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