Левандовски ради «Барселоны» отказался от предложения на 300 миллионов

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отклонил гигантское предложение из Саудовский Аравии этим летом.

По информации инсайдера Николо Скиры, польский футболист отказался от трехлетнего контракта с зарплатой 100 миллионов евро в год ради продолжения карьеры в «Барселоне».