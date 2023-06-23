Левандовски ради «Барселоны» отказался от предложения на 300 миллионов

не хочет жить у арабов, можно и меньше денег иметь, но в привычных условиях отдыхать.
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отклонил гигантское предложение из Саудовский Аравии этим летом.
По информации инсайдера Николо Скиры, польский футболист отказался от трехлетнего контракта с зарплатой 100 миллионов евро в год ради продолжения карьеры в «Барселоне».
- Рыночная стоимость Левандовского – 30 миллионов евро.
- Его контракт с «Барсой» действует до 2026 года.
- В прошедшем сезоне форвард забил 33 гола и сделал 8 ассистов в 46 матчах.