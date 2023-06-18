Мбаппе может оказаться в «Манчестер Юнайтед», но при одном условии

Этим летом не исключен трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Манчестер Юнайтед».

Катарские владельцы «ПСЖ» готовы продать Мбаппе манчестерцам, если клуб в ближайшие недели окажется в руках шейха Джассима, который уже сделал предложение о покупке «МЮ».