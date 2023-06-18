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    • Мбаппе может оказаться в «Манчестер Юнайтед», но при одном условии

    Мбаппе может оказаться в «Манчестер Юнайтед», но при одном условии

    Этим летом не исключен трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Манчестер Юнайтед».

    Катарские владельцы «ПСЖ» готовы продать Мбаппе манчестерцам, если клуб в ближайшие недели окажется в руках шейха Джассима, который уже сделал предложение о покупке «МЮ».

    • У Мбаппе остался год контракта.
    • Он самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
    • Мбаппе – лучший бомбардир минувшего сезона Лиги 1.

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    Источник: Mirror

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    Сегодня, 15:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12563

      DeStar 8 секунд назад

      как будто мбаппе желает в мю
      если он не его фанат или не питает каки-то особых чувств
      то МЮ так себе, он не факт что Шаг вперед, разве что в лучшую лигу с супер соперниками, но сам клуб по силе даже слабее псж
      какой смысл уходить из псж со скандалами и прочим в мю...
      но как будет посмотрим

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