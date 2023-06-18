Мбаппе может оказаться в «Манчестер Юнайтед», но при одном условии

как будто мбаппе желает в мю
если он не его фанат или не питает каки-то особых чувств
то МЮ так себе, он не факт что Шаг вперед, разве что в лучшую лигу с супер соперниками, но сам клуб по силе даже слабее псж
какой смысл уходить из псж со скандалами и прочим в мю...
но как будет посмотрим
Этим летом не исключен трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Манчестер Юнайтед».
Катарские владельцы «ПСЖ» готовы продать Мбаппе манчестерцам, если клуб в ближайшие недели окажется в руках шейха Джассима, который уже сделал предложение о покупке «МЮ».
- У Мбаппе остался год контракта.
- Он самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
- Мбаппе – лучший бомбардир минувшего сезона Лиги 1.