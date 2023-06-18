Футболистка «Зенита»: «Перед матчами слушаем «Ленинград»

Екатерина Пантюхина, нападающая «Зенита», рассказала, как команда настраивается на матчи.

Накануне петербурженки выиграли Суперкубок России – впервые в истории.

«Зенит» победил ЦСКА в серии пенальти.

Игра прошла в Москве на «ВЭБ Арене».

«После финала мы пели с болельщиками песни «Ленинграда». Если у меня любимая песня? Наверное, «В «Зените». Мы ее всегда слушаем перед матчем и выходим с этими эмоциями на поле. Мы в победной раздевалке пели «Ленинград», Шакиру и вообще все подряд. Мы очень любим петь и танцевать», – сказала Пантюхина.