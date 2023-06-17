Губернатор Санкт-Петербурга высказался о будущем стадиона «Петровский»

Власти Санкт-Петербурга планируют модернизировать стадион «Петровский».

«Мы подписали соглашение о реконструкции стадиона. «Газпром» – наш стратегический партнер, у нас очень много соглашений, много проектов.

У нас в городе хорошая спортивная база, ее нужно расширять и нужно делать реконструкцию уже существующих объектов.

У нас уже нет такого места, чтобы мы построили новый стадион, но у нас есть «Петровский», его нужно реконструировать, и мы там сделаем целый спортивный кластер.

Он останется таким же историческим, как был, но мы его модернизируем, расширим пространство вокруг него, и у нас получается большой спортивный кластер – там рядом дворец спорта «Юбилейный», мы будем делать переход, чтобы связать эти пространства вместе», – рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.