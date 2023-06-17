Губернатор Санкт-Петербурга высказался о будущем стадиона «Петровский»

как можно расширить пространство вокруг петровского, если он на острове, чуть больше самого стадиона? реку засыпать будете? этот стадион, наверное, самый древний из уцелевших в стране, его ещё при живом ленине закладывали, логично будет не трогать его, а только привести в порядок. в углу острова можно поставить небольшой мавзолей для усатого (уже нет) губернатора. лично посетил бы мудака, и не раз. кстати, уверен, что на 100-летие петровского зенит проведёт там один из матчей.
Власти Санкт-Петербурга планируют модернизировать стадион «Петровский».
«Мы подписали соглашение о реконструкции стадиона. «Газпром» – наш стратегический партнер, у нас очень много соглашений, много проектов.
У нас в городе хорошая спортивная база, ее нужно расширять и нужно делать реконструкцию уже существующих объектов.
У нас уже нет такого места, чтобы мы построили новый стадион, но у нас есть «Петровский», его нужно реконструировать, и мы там сделаем целый спортивный кластер.
Он останется таким же историческим, как был, но мы его модернизируем, расширим пространство вокруг него, и у нас получается большой спортивный кластер – там рядом дворец спорта «Юбилейный», мы будем делать переход, чтобы связать эти пространства вместе», – рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
- «Петровский» до 2017 года был домашним стадионом «Зенита».
- Затем на нем играли «Тосно» и «Ленинградец».
- Вместимость арены составляет около 20 тысяч зрителей.