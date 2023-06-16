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    • Спартаковец Денисов назвал момент прошедшего сезона, за который ему стыдно

    Спартаковец Денисов назвал момент прошедшего сезона, за который ему стыдно

    Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов признался, что ему было стыдно после поражения от «Ростова» в 9-м туре РПЛ.

    – Момент, за который стыдно в прошедшем сезоне?

    – Вспоминаю свои эмоции в матче с «Ростовом», где мы проиграли со счетом 2:4. Я сыграл тогда ужасный матч, был не в своей тарелке.

    Применительно к этому вопросу вспомнил этот матч.

    • Игра в Ростове-на-Дону прошла 11 сентября 2022 года.
    • Денисов тогда вышел в старте, но уже на 52-й минуте его заменили.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15117

      Алексей З 48 минут назад

      Скромняга.
      Я не помню игры , где Денисов сыграл хорошо.
      Ему не место в Спартаке.

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      Рейтинг: +22852

      Persona_non_Grata > Алексей З 36 минут назад

      Ну подключения в нападение еще иногда хоть как-то, а в защите полная задница (((

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