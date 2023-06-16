Спартаковец Денисов назвал момент прошедшего сезона, за который ему стыдно

Скромняга.
Я не помню игры , где Денисов сыграл хорошо.
Ему не место в Спартаке.
Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов признался, что ему было стыдно после поражения от «Ростова» в 9-м туре РПЛ.
– Момент, за который стыдно в прошедшем сезоне?
– Вспоминаю свои эмоции в матче с «Ростовом», где мы проиграли со счетом 2:4. Я сыграл тогда ужасный матч, был не в своей тарелке.
Применительно к этому вопросу вспомнил этот матч.
- Игра в Ростове-на-Дону прошла 11 сентября 2022 года.
- Денисов тогда вышел в старте, но уже на 52-й минуте его заменили.