Спартаковец Денисов назвал момент прошедшего сезона, за который ему стыдно

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов признался, что ему было стыдно после поражения от «Ростова» в 9-м туре РПЛ.

– Момент, за который стыдно в прошедшем сезоне?

– Вспоминаю свои эмоции в матче с «Ростовом», где мы проиграли со счетом 2:4. Я сыграл тогда ужасный матч, был не в своей тарелке.

Применительно к этому вопросу вспомнил этот матч.