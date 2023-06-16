Агкацев: «Краснодар» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев считает, что его команда будет бороться за золотые медали в следующем сезоне РПЛ.

«Способны ли мы в следующем сезоне выиграть кубок и бороться с «Зенитом» за чемпионство? Конечно! «Краснодар» каждый сезон борется за трофей, мы играем на победу в каждом матче.

Каждый из нас хочет побеждать и в РПЛ, и в Кубке страны!» – сказал Агкацев.