Агкацев: «Краснодар» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне»

Перед этим придётся с судьями бороться. Вон только один Безбородов вас дважды прихлопнул в концовке сезона
Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев считает, что его команда будет бороться за золотые медали в следующем сезоне РПЛ.
«Способны ли мы в следующем сезоне выиграть кубок и бороться с «Зенитом» за чемпионство? Конечно! «Краснодар» каждый сезон борется за трофей, мы играем на победу в каждом матче.
Каждый из нас хочет побеждать и в РПЛ, и в Кубке страны!» – сказал Агкацев.
- «Краснодар» занял 6-е место в РПЛ.
- «Зенит» стал чемпионом в пятый раз подряд.