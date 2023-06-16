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    • Агкацев: «Краснодар» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне»

    Агкацев: «Краснодар» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство в следующем сезоне»

    Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев считает, что его команда будет бороться за золотые медали в следующем сезоне РПЛ.

    «Способны ли мы в следующем сезоне выиграть кубок и бороться с «Зенитом» за чемпионство? Конечно! «Краснодар» каждый сезон борется за трофей, мы играем на победу в каждом матче.

    Каждый из нас хочет побеждать и в РПЛ, и в Кубке страны!» – сказал Агкацев.

    • «Краснодар» занял 6-е место в РПЛ.
    • «Зенит» стал чемпионом в пятый раз подряд.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +56143

      MaxRnD 35 минут назад

      Перед этим придётся с судьями бороться. Вон только один Безбородов вас дважды прихлопнул в концовке сезона

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