Хавбек «Спортинга» объявил о переходе в европейский топ-клуб

Полузащитник «Спортинга» Мануэль Угарте сообщил, что переходит в «ПСЖ».

«Правда заключается в том, что на данный момент нужно немного отдохнуть, а затем начать всe с нуля в «ПСЖ». Я буду выступать в большом клубе. Не до конца это осознаю, но я постараюсь преуспеть в игре за парижан.

Жаль, что Месси покинул «ПСЖ». Было бы здорово играть с ним, но это футбол… В любом случае, я очень рад», – цитирует Угарте Record.