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    • Хавбек «Спортинга» объявил о переходе в европейский топ-клуб

    Хавбек «Спортинга» объявил о переходе в европейский топ-клуб

    Полузащитник «Спортинга» Мануэль Угарте сообщил, что переходит в «ПСЖ».

    «Правда заключается в том, что на данный момент нужно немного отдохнуть, а затем начать всe с нуля в «ПСЖ». Я буду выступать в большом клубе. Не до конца это осознаю, но я постараюсь преуспеть в игре за парижан.

    Жаль, что Месси покинул «ПСЖ». Было бы здорово играть с ним, но это футбол… В любом случае, я очень рад», – цитирует Угарте Record.

    • В этом сезоне Угарте сделал 1 ассист в 47 матчах.
    • Хавбек провел 8 матчей за сборную Уругвая.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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