Хавбек «Спортинга» объявил о переходе в европейский топ-клуб

Полузащитник «Спортинга» Мануэль Угарте сообщил, что переходит в «ПСЖ».
«Правда заключается в том, что на данный момент нужно немного отдохнуть, а затем начать всe с нуля в «ПСЖ». Я буду выступать в большом клубе. Не до конца это осознаю, но я постараюсь преуспеть в игре за парижан.
Жаль, что Месси покинул «ПСЖ». Было бы здорово играть с ним, но это футбол… В любом случае, я очень рад», – цитирует Угарте Record.
- В этом сезоне Угарте сделал 1 ассист в 47 матчах.
- Хавбек провел 8 матчей за сборную Уругвая.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»